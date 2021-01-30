شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يفرض ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" إن ارتداء الأقنعة "الكمامة" سيكون إلزاميًا في وسائل النقل العام اعتبارًا من يوم الاثنين القادم، وينطبق الأمر على الطائرات والقطارات والقوارب والحافلات والعبّارات ومترو الأنفاق وسيارات الأجرة وخدمات مشاركة الرحلات، كما ينطبق أيضًا على المحطات الجوية ومحطات القطار ومحطات مترو الأنفاق والموانئ البحرية ومحطات الحافلات.

وبحسب موقع "إنسايدر" لا ينطبق الأمر على الأطفال دون سن الثانية ويمكن للركاب إزالة أقنعة الوجه لفترة وجيزة لتناول الطعام والشراب.

في سبتمبر، صاغ مركز السيطرة على الأمراض أمرًا من شأنه أن يجعل ارتداء الأقنعة إلزاميًا في وسائل النقل العام، لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منعته.

وبدلاً من ذلك، أصدرت CDC توجيهات في أكتوبر أوصت بشدة جميع الركاب والموظفين بارتداء أقنعة الوجه على متن الطائرات والسفن والقطارات والحافلات ومترو الأنفاق وسيارات الأجرة.

وبعد أيام فقط من تنصيبه ، وقع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يفرض ارتداء الأقنعة في معظم أشكال السفر الداخلي.

وجاء في الأمر التنفيذي لبايدن " من أجل إنقاذ الأرواح والسماح لجميع الأمريكيين، بما في ذلك ملايين الأشخاص العاملين في صناعة النقل ، بالسفر والعمل بأمان ، فإن سياسة إدارتي هي تنفيذ تدابير الصحة العامة هذه بما يتفق مع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بشأن وسائل النقل العام وفي موانئ الدخول إلى الولايات المتحدة ".

في الولايات المتحدة ، أصيب أكثر من 25.9 مليون شخص بفيروس كورونا وتوفي أكثر من 436 ألفًا ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.