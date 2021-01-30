شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتمتع الطفل بالحماية من فيروس كورونا داخل الرحم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الأجسام المضادة التي تحمي من فيروس كورونا غالبًا ما تنتقل من الأم إلى الرضيع أثناء الحمل، وهو اكتشاف يشير إلى أن الأم تنقل على الأقل بعض الحماية لطفلها، بحسب ما ذكر موقع "CNN" الأمريكي، وقال الباحثون إن النتائج تشير أيضًا إلى أن تطعيم النساء الحوامل قد يحمي أطفالهن الذين لم يولدوا بعد - وهو أمر يستحق دراسة، وتُنصح النساء الحوامل بالحصول على لقاحات الإنفلونزا لحماية أنفسهن وأطفالهن.

ودرس اختصاصي الأطفال حديثي الولادة الدكتور داستن فلانيري من مستشفى الأطفال في فيلادلفيا وزملاؤه أكثر من 1400 من الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

ووجدوا أن الأجسام المضادة IgG الواقية قد تم نقلها عبر المشيمة في 72 من 83 امرأة حامل مصابة أو مصابة سابقًا بدراستها.

وكتب الفريق في دورية JAMA لطب الأطفال التابعة للجمعية الطبية الأمريكية: "تُظهر النتائج التي توصلنا إليها إمكانية وجود أجسام مضادة خاصة بكورونا من الأم لتوفير حماية حديثي الولادة من فيروس كورونا".

ولم يصب أي من أطفال الأمهات المصابات بعدوى كورونا وأفاد الباحثون بأن 60٪ من النساء اللاتي لديهن أجسام مضادة لفيروس كورونا لم تظهر عليهن أعراض.

وتساءل الدكتور فلور مونوز، عالم الفيروسات الجزيئية في كلية بايلور للطب، والذي لم يشارك في البحث: "هل يمكن للأجسام المضادة للأم أن تساعد في تأخير ظهور العدوى أو حماية الرضيع من الإصابة ، أو الإصابة بمرض خطير ، أو الوفاة بسبب كورونا؟"

وكتب مونوز في تعليق مصاحب أن الأطفال حديثي الولادة معرضون للعدوى، وأي حماية ستكون موضع ترحيب لكن من المعروف أيضًا أن الأجسام المضادة ضد الفيروسات الأخرى، مثل الإنفلونزا أو التيتانوس، تتلاشى بسرعة عندما تنتقل من الأم إلى الرضيع أثناء الحمل ، لذلك سيكون من المهم دراسة متى وكيف يتم تطعيم الأطفال.

وتوصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتحصين الأطفال ضد الأنفلونزا في عمر ستة أشهر ، على سبيل المثال ، حتى لو تم تطعيم الأمهات أثناء الحمل.

وتابع قائلا "إلى أي مدى يمكن للأجسام المضادة التي تنتقل عن طريق حليب الثدي أن تحمي الأطفال الرضع.. هل ينبغي تطعيم الأطفال بغض النظر عن عدوى الأم، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو أفضل توقيت لبدء لقاحات الرضع؟ هل هناك تأثير ضار محتمل للأجسام المضادة للأم على استجابات الرضع للتمنيع الفعال؟ وما هو اللقاح ونظام التطعيم الأمثل للرضع ، مع مراعاة مخاطرهم واحتياجاتهم المناعية الفريدة؟"