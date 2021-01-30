شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحصل على 30 مليون جرعة من لقاح جونسون لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت بريطانيا على 30 مليون جرعة من لقاح شركة جونسون Johnson & Johnson للوقاية من كورونا، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة أن لقاح الجرعة الواحدة يمنع 66 % من الإصابات بفيروس كورونا ويمنع 100 % من دخول المستشفيات والوفيات لمن حصل على اللقاح.

وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية فإن الـ 30 مليون جرعة من لقاح جونسون تكفي لتحصين نفس العدد من البريطانيين بشكل كامل لأنها لا تحتاج إلى اتباع نفس نظام الجرعات مثل اللقاحات الأخرى المعتمدة والدولة لديها خيار شراء 22 مليون أخرى.

وسترسل جونسون بياناتها الكاملة إلى وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) في الأيام المقبلة لإزالة العقبة الأخيرة من الموافقة.

واللقاح لديه القدرة على قلب المد بشكل كبير في أزمة الفيروس التاجي في المملكة المتحدة وتكثيف طرح اللقاح الرائد عالميًا لأنه يستخدم تقنية مماثلة للقاح أكسفورد ، مما يجعل من السهل نقله وتخزينها، ولكنه يتطلب جرعة واحدة.

ووجد جونسون وجونسون - عملاق الأدوية الأمريكي الذي يقف وراء اللقاح - أنه يمنع الأعراض الشديدة لدى 85 % من الأشخاص ولم يتوفى أي شخص حصل على اللقاح أو يحتاج إلى علاج في المستشفى بعد 28 يومًا من تلقيحه.

وصف البروفيسور بيتر أوبنشو ، عالم المناعة من إمبريال كوليدج لندن بلجنة SAGE ، النتائج بأنها "أخبار غير عادية ''.

وصف رئيس الوزراء بوريس جونسون هذا الأمر بأنه "مشجع للغاية" ، بينما قال وزير الصحة مات هانكوك إن المملكة المتحدة الآن في "مركز الصدارة لحماية سكاننا والتأكد من خروجنا من هذا الوباء".