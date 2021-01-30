شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: يجب التعامل مع كل حالة كورونا كما لو كانت سلالة مختلفة من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، على تفشى السلالات الجديدة لفيروس كورونا، مشددة على ضرورة التعامل مع أى حالة إصابة جديدة بالفيروس كما لو كانت سلالة جديدة ومختلفة من الفيروس، موضحة أن المسؤولين يكثفون تتبع المتغيرات والسلالات الجديدة لكنهم حثوا الأمريكيين على الاستمرار في ارتداء الأقنعة والمسافة الاجتماعية، بحسب موقع "إنسايدر".

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، المدير الجديد لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "في الوقت الذي تظهر فيه الأعراض على شخص ما ويخضع للاختبار، ويحصل على نتيجة إيجابية ونحصل على التسلسل ، تكون فرصتنا للقيام بالتحكم الحقيقي في الحالة وتتبع الاتصال قد ولت إلى حد كبير، لذا يجب أن نتعامل مع كل حالة كما لو كانت متغيرًا خلال هذا الوباء في الوقت الحالي."

وأوضحت والينسكي إن 379 حالة من متغير B.1.1.7 التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة تم تأكيدها الآن عبر 29 ولاية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه الدكتور أنتوني فاوتشى من أن بعض اللقاحات أقل فاعلية ضد البديل الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وقالت شركة Johnson & Johnson إن لقاحهم كان فعالًا بنسبة 66٪ في الوقاية من الحالات المتوسطة والشديدة من COVID-19 ، لكنه كان أقل فعالية في التجارب في جنوب إفريقيا ، حيث انتشر نوع معين وقالت نوفافاكس أيضًا إن لقاحها كان أقل فعالية ضد متغير فيروس كورونا.

وقال مسؤولو الصحة في ساوث كارولينا يوم الخميس إنهم اكتشفوا حالتين تتعلقان بنوع جنوب إفريقيا هذا الأسبوع.

كما تم الإبلاغ عن متغيرات أخرى شديدة العدوى في الولايات المتحدة بينما قال مسؤولو الصحة في مينيسوتا يوم الاثنين إنهم اكتشفوا أول حالة معروفة لمتغير تم اكتشافه لأول مرة في البرازيل.