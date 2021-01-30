ما مخاطر إصابة مرضى السكري بكورونا؟.. خبيرة تجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، ومجموعة من العلماء الدوليين عن دراسة علمية أظهرت خطر إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت مجلة "Science Advances" الروسية أن مرضى السكري هم أكثر عرضة من غيرهم لخطر العوارض القاتلة، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.



وفي هذا الصدد، قالت الأخصائية الروسية، إيرينا بريسنياكوفا، لجريدة "روسيسكايا جازيتا" إن هناك سببان رئيسيان في جعل مرضى السكري أكثر عرضة من غيرهم بعوارض فيروس كورونا، إذ إن الفيروس يؤثر سلبا على كل الأجهزة في الجسم ويحارب جهاز المناعة بشكل أسهل.

وأشارت إلى أن العوارض التي تصيب مرضى السكري في حال إصابتهم بفيروس كورونا هي ارتفاع درجة الحرارة وأعراض التسمم والضعف، قلة الشهية، آلام العضلات أو الإسهال، كما يمكن أن تؤدي إلى عدم تثبيت نسبة السكري في الجسم.

وتابعت بريسنياكوفا: "من هنا تأتي مخاطر حدوث مضاعفات حادة لمرضى السكري، وذلك بسبب غياب السكر في الدم ما يؤدي إلى نقصه في الجسم".