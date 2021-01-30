الجزائر تبدأ التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك" الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت الجزائر حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك- في" المضاد لفيروس كورونا، السبت، بعدما تسلمت أول شحنة من المصل الروسي الجمعة.

وأفاد وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد بانطلاق عملية التلقيح من مدينة البليدة (50 كم غرب الجزائر)، والتي تعتبر الأكثر تضرراً من الفيروس.



وقال الوزير، الذي أشرف على عملية التلقيح، إن الأولوية ستكون لمستخدمي قطاع الصحة وبعدها تكون الأولوية لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن طبيبة بمصلحة التوليد كانت أول من تلقى اللقاح اليوم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

كان الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، قال إن عملية التلقيح ستنطلق بمدينة البليدة، وتشمل في البداية المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة وموظفي القطاع الصحي.



وأوضح بلحمير أن عملية التلقيح تشمل بداية من الأحد أفراد الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، والسياسيين ومنتسبي قطاع الإعلام.