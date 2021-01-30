شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام لقاح أسترازينيكا - أكسفورد لهذه الأعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الخبراء التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية، اعتماد لقاح أسترازينيكا - أكسفورد، الفعال ضد فيروس كورونا للبالغين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بعد أن أوصت باستخدام اللقاح للذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر، وفقًا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وسمحت الوكالة الأوروبية للأدوية، باستخدام اللقاح للمراهقين على الرغم من المخاوف التي أثيرت من عدم وجود بيانات كافية لإثبات فعاليتها في كبار السن.

ويعد لقاح أسترازنيكا أكسفورد، اللقاح الثالث لـ فيروس كورونا الذي حصل على الموافقة من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية بعد لقاح فايزر وموديرنا، حيث يتطلب قرار EMA الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية، لاستخدامه فى 27 دولة.

وفى نفس السياق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أتوقع أن تقدم الشركة 400 مليون جرعة كما هو متفق عليه، لتأمين اللقاحات للمواطنين في جميع أنحاء العالم".

مع التجارب التي أظهرت فعالية بنسبة 60٪، يبدو أن اللقاح يوفر حماية أقل من تلك المرخصة بالفعل، حيث أكد الخبراء إن أي لقاح لديه فعالية تزيد على 50٪ يمكن أن يساعد في وقف تفشي المرض.

جدير بالذكر أن تم ترخيص لقاح أسترازينيكا a للاستخدام في جميع البالغين في البلدان الأخرى، على الرغم من أن 12٪ فقط من المشاركين في أبحاثه تجاوزوا سن 55 عامًا وتم تسجيلهم لاحقًا.