شكرا لقرائتكم خبر عن "جونسون" تعلن فاعلية لقاحها بنسبة 66٪ للحالات المتوسطة و85٪ ضد الأمراض الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لقاح جونسون أند جونسون الأمريكية، عن فاعلية لقاحها أحادي الطلقة ضد فيروس كورونا لقاح كورونا بنسبة 66٪ في الوقاية من الأمراض المتوسطة والشديدة في تجربة عالمية للمرحلة الثالثة، كما اثبتت فاعلية اللقاح بنسبة 85٪ ضد الأمراض الشديدة، طباق لتقرير فى شبكة "CNN" .

وأكدت شركة جونسون أند جونسون، أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 72٪ ضد الأمراض المتوسطة والشديدة في الولايات المتحدة.

وقال الدكتور أنتوني فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكى، إن لقاح جونسون آند جونسون وغيره سيساعد في تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.



فاعلية لقاح جونسون

تراوحت فعالية اللقاح ضد الأمراض المتوسطة والشديدة من دولة إلى أخرى بنسبة 72٪ في الولايات المتحدة ، 66٪ في أمريكا اللاتينية و 57٪ في جنوب إفريقيا، وتم قياس هذا بعد شهر واحد من الجرعة، وفي جنوب أفريقيا كانت 95٪ من الحالات في التجربة بسبب متغير معروف باسم B.1.351، والذي يُعرف بأنه أكثر عدوى ويحمل طفرات قد تجعل الفيروس أقل عرضة للاستجابة المناعية للأجسام المضادة - بما في ذلك الأجسام المضادة التي تحفزها تلقيح.

وقال الدكتور ماثاي مامين، رئيس البحث والتطوير العالمي للشركة، إنه مع هذا المتغير ، "لدينا حماية أقل ضد الأشكال الأكثر اعتدالًا من Covid مما فعلناه في الولايات المتحدة ، حيث كان هناك المزيد من المتغيرات

ومع ذلك ، أضاف أنه حتى أولئك الذين حصلوا على حالات معتدلة من كورونا في التجربة كانوا يميلون إلى تطوير مسار أكثر اعتدالًا وأعراضًا أقل.

وقال: "في جميع المناطق الجغرافية، وفي جميع المتغيرات نرى حماية بنسبة 85٪" من الأمراض الشديدة بعد شهر واحد من الجرعة.

واعتمدت النتائج على تحليل أكثر من 44000 مشارك في ثمانية بلدان، مع 468 حالة إجمالية من Covid-19 مقسمة بين أولئك الذين يتلقون اللقاح أو الدواء الوهمي. لم يتم نشر النتائج في مجلة محكمة ، لكن الشركة قالت إنها تخطط للقيام بذلك "في الأسابيع المقبلة".

من المتوقع أن تتقدم شركة Johnson & Johnson إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع المقبل للحصول على تصريح استخدام طارئ ، والذي قال Mammen إنه قد يأتي بحلول أواخر فبراير.