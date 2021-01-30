شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من مرض السكر وجفاف الجسم لو بتعطش كتير فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الطبيعى أن نشعر بالعطش الشديد والمستمر فى فصل الصيف نظرًا لارتفاع درجة الحرارة أو قد نشعر بالعطش الشديد بعد تناول طعام مالح، أو القيام بتمارين شاقة، أو قضاء بعض الوقت في الشمس، ولكن يعانى البعض من العطش الشديد فى فصل الشتاء ولا يستطيعون معرفة السبب وراء ذلك.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday تتضمن بعض العوامل التي قد تجعل الشخص يشعر بالعطش أكثر من المعتاد ما يلي:

1:مرض السكر من أبرز الأمراض التى تسبب العطش الشديد والتبول المستمر، وهنا لا بد من إجراء الفحوصات للتأكد من إصابتك بالمرض، وفى حالة اصابتك بمرض السكر ينصح بالمتابعة مع الطبيب المختص وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة.

2: جفاف الجسم وفقدان السوائل به يسبب العطش الشديد ويمكن أن يحدث نتيجة الإسهال والغثيان المستمر.

3: التليف الكيسى من الأمراض التى تسبب العطش الشديد والإمساك وعدم القدرة على اكتساب الوزن، وهو من الأمراض التى يجب علاجها على الفور منعا لحدوث أى مضاعفات.

4: الفشل الكلوى واحد من المشاكل الصحية التى تسبب العطش الشديد والصداع والغثيان، كما أنه يؤثر على صحة المريض.

5:مشاكل واضطرابات الغدة الدرقية، من المشاكل الصحية التى تسبب العطش الشديد وجفاف الجسم.

6:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب العطش الشديد، لذلك ينصح بعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب.

7:مشاكل القلب المختلفة قد تزيد من الشعور بالعطش الشديد وجفاف الحلق.