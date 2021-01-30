خبراء "الصحة العالمية" داخل مستشفى استقبل أول إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُواصل خبراء منظمة الصحة العالمية، السبت، في ووهان بوسط الصين تحقيقهم الميداني المتعلّق بمصدر فيروس كورونا.

ولا يزال الجدول الزمني الدقيق لعمل الخبراء غير واضح، وتبقى التغريدات التي يُطلقونها، وتلك الصادرة عن منظّمة الصحّة العالميّة، المصدر الأساسي للمعلومات، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وبعد إنهائهم حجراً صحّياً استمر 14 يوماً، توجّه أعضاء الفريق صباحاً إلى مستشفى جينيينتان في ووهان في ظلّ حراسة مشددة.

وهذه أوّل مؤسّسة استقبلت مرضى أصيبوا بما كان وقتذاك فيروساً غامضاً، في المدينة التي بدأ فيها الجائحة نهاية عام 2019.

ولا تزال هناك شكوك قويّة تحيط بالعناصر التي سيتمكّن المحقّقون من جمعها، بعد أكثر من عام على بدء الجائحة، وحاولت منظّمة الصحة العالمية، الجمعة، التخفيف من سقف التوقعات.





وقال مايكل رايان، مدير عمليّات الطوارئ في المنظّمة: "أريد أن أحذّر الجميع: إنّ النجاح في تحقيقٍ يتعلّق بانتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان، لا يُقاس بالضرورة بالعثور على مصدرٍ خلال المهمّة الأولى".



وأضاف: "هذه أشياء معقّدة، وما نحتاج إلى فعله هو جمع كلّ البيانات، وجميع المعلومات، وتلخيص المناقشات كافّة، وما هي الدراسات الإضافيّة للوصول إلى الإجابة".

وكان الخبراء بدأوا، الجمعة تحقيقهم الميداني، وقد تبعهم حشد من الصحفيين.