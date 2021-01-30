لماذا يعاني الأطفال من الكوابيس وكيف نساعدهم؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 يناير 2021 10:41 صباحاً - جدول المحتوى

1.لماذا يعاني الأطفال من الكوابيس؟

2.كوابيس مقابل الرعب الليلي

3.علامات الكوابيس عند الأطفال

4.تشخيص الكوابيس عند الأطفال

5. كيف يتم التعامل مع الكوابيس؟

الكوابيس، لقد مررنا بها جميعاً في حياتنا، يقول البعض إنها مرآة لعقلنا الباطن، يُعرِف التصنيف الدولي لاضطرابات النوم، الإصدار الثالث (ICSD - 3) والدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، الإصدار الخامس (DSM - 5)؛ يعرف الكوابيس بأنها «تكرار لأحلام ممتدة مزعجة للغاية ومتوقعة جيداً، والتي عادة ما تتضمن تهديدات البقاء على قيد الحياة، أو الأمن أو السلامة الجسدية».

التقت الخليج 365 نت بالدكتور محمد هاني اختصاصي الصحة النفسية؛ ليخبرنا أنه عادة ما يكون لدى البالغين أحلام سيئة عندما يكونون منزعجين أو يفكرون بعمق في شيء ما. لكن، هل تعلم أن الأطفال أيضاً يصابون بالكوابيس؟ وفقاً للدراسات، فإن 13.5٪ من الأطفال في سن الحضانة لديهم أحلام سيئة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وتبلغ نسبة انتشارها لدى الأطفال في سن السابعة والتاسعة من العمر 87٪ و95.7٪ على التوالي.

يمكن أن تكون الكوابيس مزعجة ومخيفة للأطفال. إذا كان طفلك يشكو غالباً من الكوابيس، فمن الأفضل أن تفهم السبب. اطلع على هذه المقالة حيث نكشف عن بعض المعلومات الجديرة بالملاحظة حول الكوابيس عند الأطفال.

1.لماذا يعاني الأطفال من الكوابيس؟

كوابيس الأطفال

رغم أن السبب الدقيق للكوابيس غير معروف، يبدو أن الأطفال يواجهون المزيد من الكوابيس عندما يشعرون بالتوتر أو الخوف من شيء ما. وفقاً لدراسة مقطعية أجريت على 6359 طفلاً، يرتبط فرط النشاط ونوبات الغضب المتكررة وضعف الأداء الأكاديمي بكوابيس متكررة عند الأطفال.

تشير الدراسة نفسها إلى أن الكوابيس المتكررة يمكن أن تنتج عن عوامل مختلفة، بما في ذلك مشاكل النوم والتغيرات الجذرية في حياتهم والوضع الاقتصادي للأسرة والجو في المنزل.

في بعض الأحيان، قد يصاب الأطفال بالكوابيس بعد مشاهدة فيلم رعب أو قراءة كتاب مخيف قبل النوم مباشرة. قد يعاني الأطفال أيضاً من الكوابيس عند حدوث تغيير كبير في حياتهم، مثل الابتعاد عن المنزل، أو الذهاب إلى مدرسة جديدة أو التعرض لتوتر عائلي.

رغم أن الكوابيس العرضية قد تكون غير مؤذية وتهدأ قريباً، إلا أن الكوابيس المزمنة والمتكررة يمكن أن تسبب ضائقة شخصية وتشير إلى مجموعة واسعة من الأعراض النفسية المرضية لدى الأطفال. يمكن أن تشمل هذه الأعراض سمات القلق المرتفعة، والمزاج الصعب، والمشاكل العاطفية والسلوكية.

2.كوابيس مقابل الرعب الليلي

كوابيس الأطفال

غالباً ما يتم الخلط بين الكوابيس والذعر الليلي. راجع هذا الجدول لمعرفة كيف تختلف.

الرعب الليلي كابوس.

يحدث أثناء نوم حركة العين غير السريعة.

من المحتمل أن يحدث أثناء نوم حركة العين السريعة.

ينتشر من سنتين إلى أربع سنوات، ونادراً بعد عشر سنوات.

البداية تتوازى مع تطور الأحلام.

قد تستمر كل نوبة من ثلاث إلى خمس دقائق، ولا يمكن مواساة الطفل بسهولة.

يمكن مواساة الطفل بسهولة.

يعود الطفل إلى النوم بسرعة بعد النوبة.

قد يعاني الطفل من فترة طويلة من اليقظة.

قد لا يتذكر الطفل الحلم.

سيتمكن الطفل من تذكر الحلم.

3.علامات الكوابيس عند الأطفال

مخاوف الأطفال

تحدث الكوابيس عادة أثناء نوم حركة العين السريعة، ويمكن التعرف عليها من خلال العلامات التالية.

سيشعر الطفل بمشاعر الرعب والخوف والضيق والقلق.

سوف يستيقظ الطفل فجأة في منتصف الليل.

سيكونون قادرين على وصف تفاصيل الحلم.

متى تتصل بطبيبك؟

يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا لاحظت العلامات التالية.

تصبح الكوابيس متكررة وعدوانية.

طفلك خائف من النوم.

تكون النوبات مؤلمة وتقطع نوم طفلك.

يتم مقاطعة أنشطة طفلك النهارية.

4.تشخيص الكوابيس عند الأطفال

كوابيس

سيقوم طبيب طفلك بإجراء فحص جسدي شامل لطفلك ويطرح أسئلة حول تاريخه الطبي. يمكنك توقع أسئلة بخصوص:

الوقت الذي يحدث فيه الكابوس.

طبيعة الكابوس.

ظهور الأعراض أثناء القيلولة.

الأعراض التي لوحظت خلال أوقات اليقظة.

وجود حركات نمطية أو إيقاعية أثناء الكابوس.

في حالات نادرة، قد يلجأ طبيبك إلى مخطط كهربية الدماغ (EEG). في حالة الاشتباه في وجود اضطراب الصرع، قد يحاولون تسجيل مقطع فيديو لحلقة الكابوس.

5.كيف يتم التعامل مع الكوابيس؟

الكوابيس