مصر تحسم جدل استخدام "المسحة الشرجية" لمصابي كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الآونة الأخيرة حالة من الجدل بشأن استخدام "المسحة الشرجية" في اكتشاف فيروس كورونا.

وحسم المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، هذا الجدل، مؤكدا أن المسحة الشرجية ليست لكل المصابين بفيروس كورونا، لكنها تخص مَن لا تظهر عليهم أعراض الجهاز التنفسي.



وأشار مجاهد في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إلى وجود دراسات بشأن مرضى كورونا الذين يعانون أعراضا في الجهاز الهضمي فقط دون الجهاز التنفسي، إذ تظهر المسحة الخاصة بهم عن طريق الفم "سلبية" بسبب ذلك، وبالتالي يتطلب الأمر استخدام المسحة الشرجية.

وأكد أن هذه الحالات "نادرة الحدوث" في مصر، وأنها قد تمثل حالة ضمن 10 آلاف حالة، وفق ما أكدت اللجنة الطبية لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف أن مَن يصابون بالفيروس في الجهاز الهضمي يتخلصون من الأعراض في غضون 5 أيام فقط ويحصلون على بروتوكول العلاج الخاص بجميع الحالات ويزيد عليها بعض المضادات الحيوية للجهاز الهضمي وكذلك بعض المطهرات المعوية.

وأوضح أن مصر لن تلجأ إلى المسحة الشرجية لصعوبة استخدامها، وأن الحالات المصابة بأعراض الجهاز الهضمي لا تحتاج إلى الحجز في المستشفيات.

الوضع الوبائي في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 360 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128800 حالة.

وأوضح خالد مجاهد أنه تم تسجيل 589 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 164871 حالة من ضمنهم 128800 حالة تم شفاؤها، و9217 حالة وفاة.