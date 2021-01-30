أسعار العملات في المغرب اليوم السبت 30 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، في التعاملات المبكرة اليوم السبت، 30 يناير 2021 في البنوك.

ولم يتغير سعر الدرهم المغربي، أمام الدولار، واليورو، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما ارتفع أمام الدينار الكويتي، وتراجع أمام الجنيه الإسترليني.

استقر سعر اليورو، حسب موقع بنك المغرب (المركزي)، عند نحو 10.38 درهم للشراء، و12.06 درهم للبيع.

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وسجل سعر الدولار لدى المركزي المغربي، نحو 8.58 درهم للشراء، و9.97 درهم للبيع.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 11.75 درهم للشراء، و13.66 درهم للبيع، مقابل 11.72 درهم للشراء، و13.62 درهم للبيع أمس الجمعة، وفق المركزي المغربي.

"فيتش" تتوقع تعافيا قويا

قالت مؤسسة الأبحاث الدولية "فيتش سوليوشنز" التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية اطلعت عليها ”الخليج 365” إن الاقتصاد المغربي مرشح لتحقيق عدة مؤشرات إيجابية خلال العام الحالي، بعد تطبيق سياسات متوازنة للتعامل مع الوباء.

وتوقعت المؤسسة البحثية أن تنمو إيرادات الموازنة المغربية لعام 2021 بنسبة 6.5% بدعم من زيادة القاعدة الضريبية وتطبيق ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن لمدة عام واحد فقط، وتقدر الحكومة عائداتها بنحو 5 مليارات درهم (585 مليون دولار).

كما أشارت إلى أن حصيلة الإيرادات ستستفيد من استكمال الحكومة المغربية برنامج خصخصة بعض الأصول، والذي توقف في 2020 تحت وطأة الجائحة، بعد تنفيذ عملية بيع اتصالات المغرب منتصف عام 2019.

وأوضحت"فيتش"، أن مشروع ميزانية عام 2021 يقدر عائدات الخصخصة بنحو 8 مليارات درهم (935.7 مليار دولار).

وتتوقع المؤسسة البحثية انخفاض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8% لعام 2021، من مستوى 8% في 2020.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي، عند نحو 2.29 درهم للشراء و2.66 درهم للبيع، في بنك المغرب المركزي.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي، نحو 2.34 درهم للشراء، و2.71 درهم للبيع.

فيما هبط سعر الدينار الكويتي إلى 28.33 درهم للشراء، و32.93 درهم للبيع، مقابل 28.35 درهم للشراء، و32.94 درهم للبيع، أمس.