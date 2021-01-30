سعر الدولار في السودان اليوم السبت 30 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر الدولار، مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت 30 يناير 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وسجل سعر الدولار في السودان، مقابل الجنيه، خلال مستهل التعاملات صباح السبت، نحو 326 جنيها، مقابل 325 جنيها عند ختام تعاملات أمس الجمعة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتشهد الأسواق غير الرسمية للعملات حالة من التذبذب والتردد في عمليات البيع والشراء بالترافق مع تزايد الضغوط الاقتصادية في السودان وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

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فيما استقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء، و55.27 جنيه للبيع.

مجموعة أصدقاء السودان

تعهدت مجموعة أصدقاء السودان، بدعم الحكومة الانتقالية في مسارها نحو الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

ووعد المشاركون في الاجتماع الدوري لأصدقاء السودان الذي عقد مساء الخميس، بدعم جهود الحكومة في معالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، وتنفيذ موازنة العام 2021، وذلك من خلال دعم الأسر عبر برنامج "ثمرات"، إضافة إلى برامج الدعم المستمرة.

أسعار اليورو والإسترليني

في البنك المركزي، استقر سعر اليورو، عند نحو 66.50 جنيه للشراء و66.83 جنيه للبيع.

فيما شهدت تعاملات السوق السوداء، قفزة في متوسط سعر اليورو الأوروبي إلى 395 جنيها مقابل 370 جنيها أمس.

وظل سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي السوداني، ثابتا عند نحو 75.19 جنيه للشراء، و75.57 جنيه للبيع.

فيما قفز متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 445 جنيها، مقابل 405 جنيهات في ختام تعاملات أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وحسب موقع البنك المركزي، استقر سعر الريال السعودي عند 14.67 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، ارتفع الريال السعودي إلى 86 جنيها مقابل 84.2 جنيه أمس.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع، فيما زاد الدرهم الإماراتي في السوق السوداء إلى 89 جنيها مقابل 87.5 جنيه.

واستقر سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي السوداني 180.62 جنيه للشراء، و181.52 جنيه للبيع، فيما قفز سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء إلى 780 جنيها.

اعتماد الموازنة

وتم اعتماد موازنة السودان للعام الجاري في ظل تحديات اقتصادية بالغة، فاقمها فيروس كورونا، وهي تدهور سعر الصرف وارتفاع التضخم وغلاء الأسعار.

وتستهدف الموازنة الحالية التي تواجه عجزا قدره 1.4% من الناتج الإجمالي، تحقيق نمو 1.7% وخفض التضخم إلى حدود 95% بنهاية 2021.