شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هو إعتام عدسة العين؟ وهل تساعد جراحة الساد فى علاجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إعتام عدسة العين عندما تصبح العدسة الطبيعية فى أعيننا غائمة وغير شفافة بسبب عوامل مختلفة قد تكون الشيخوخة أو تحلل البروتينات فى العدسة، ويمكن علاج إعتام عدسة العين من خلال جراحة العيون التى يمكن بها استعادة الرؤية بشكل طبيعى، وفقًا لما ذكره موقع " timesnownews".

- ما هو إعتام عدسة العين ؟

هو العمى المؤقت القابل للتصحيح فى كثير من الحالات، حيث يبدأ الشخص الذى يعانى من إعتام عدسة العين برؤية ضبابية أو رؤية مزدوجة أو تصبح العين أكثر حساسية للضوء، ويجد الشخص صعوبة فى الرؤية جيدًا ليلًا وبالتالى فى القيادة أو القراءة، كما تبدو الأشياء باهتة أكثر مما هى عليه ويجد صعوبة فى التمييز بين الألوان.

- أسباب إعتام عدسة العين ؟

1- تقدم العمر، مع مراعاة أن هناك حالات لأطفال تقل أعمارهم عن 12 شهرًا يصابون أيضًا بإعتام عدسة العين.

2- التاريخ المرضى للعائلة.

3- الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السكر.

4- التدخين.

5- المعاناة من إصابة فى العين أو جراحة أجريت بها أو علاج إشعاعى خضع له فى الجزء العلوى من الجسم.

6- قضاء وقت طويل فى الشمس خاصة بدون استخدام نظارات واقية.

- تشخيص الإصابة بإعتام العين ؟

إعتام عدسة العين لا ينضج على الفور، ولكن فى بعض الأحيان تتطور إحدى العينين إلى إعتام عدسة العين أسرع من الأخرى، لذلك يجب زيارة طبيب العيون بشكل مستمر خاصة بالنسبة لكبار السن، حيث ينصح بزيارة الطبيب مرة واحدة على الأقل كل عام.

- كيف تستعد لجراحة الساد ؟

أثناء جراحة الساد تتم إزالة العدسة الطبيعية الضبابية واستبدالها بعدسة اصطناعية، هذه العدسة الجديدة تسمى عدسة باطن العين ولها قوة بؤرية محددة مسبقًا، حيث يتم تحديدها قبل وقت طويل من إجراء الجراحة، ومن بين أنواع العدسات المتوفرة هناك أحادى البؤرة ثابت التركيز، والتكيف أحادى البؤرة، ومتعدد البؤر.

- ما هى أسباب عودة إعتام العين بعد سنوات من جراحة الساد ؟

في بعض الأحيان، يجد أولئك الذين خضعوا لجراحة الساد صعوبة فى الرؤية أو المعاناة من رؤية ضبابية وذلك بعد سنوات من إجراء الجراحة، هذا التعتيم يكون سببه فى الغالب حدوث تعتم فى كبسولة العين (الجيب الموجود فى العين والذى يثبت فيه العدسة)، وقتها يقوم طبيب العيون باستعادة الرؤية واضحة للعين من خلال استخدام أشعة الليزر.