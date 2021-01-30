خسارة 4 كيلو في اسبوع برجيم 3 ايام فواكه 3 ايام خضار 

بيروت - نادين محمد - يمكن خسارة 4 كيلوغرام في اسبوع واحد فقط. وهو ما تعتبره الكثيرات مجرد حلم. لكنه ليس كذلك. فمن الممكن تطبيق بعض انواع الرجيم قصيرة الامد ان يساعد على ذلك. ومنها مثلاً رجيم 3 ايام فواكه 3 ايام خضار الذي يساهم في نحت الجسم وحرق الدهون بسرعة. لكن بعد الانتهاء من تطبيقه يجب الحرص على اعتماد برنامج غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

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من الممكن اذاً تخسيس 4 كيلوغرامات في اسبوع واحد من خلال اتباع رجيم 3 ايام فواكه 3 ايام خضار. فهذه المكونات تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والالياف والبروتينات ومضادات الاكسدة التي تؤمن للجسم قدرته على اداء وظائفه الاساسية.

3 ايام فواكه



- خلال هذه الايام الثلاثة يمكن تناول الافوكادو، الموز، التفاح، الكيوي، الغريب فروت، الفرازلة، الرمان، الخوخ والاجاص.

- من الافضل عدم تناول الاصناف التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر مثل التمر.

- يجب ايضاً الحرص في هذه الايام الثلاثة على عدم تناول العنب لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية.

- من الافضل ايضاً عدم تناول الاطعمة المجففة.

البرنامج



اليوم الاول

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الفطور. ثمرات تفاح متوسطتا الحجم، كوب كبير من الماء.

الغداء. 3 حبات خوخ مع ثمرة موز.

العشاء. طبق متوسط الحجم من الفراولة، قبضة من المكسرات النيئة الخالية من الدهون والملح.

اليوم الثاني

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الفطور. 3 حبات من التين، ثمرة موز، كوب كبير من الماء.

الغداء.حبة برتقال افندي، قبضة مكسرات نيئة.

العشاء. حبة غريب فروت مع بضع قطع من جوز الهند.

اليوم الثالث

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الفطور. ثمرتان من الكيوي او حبة افوكادو او رمان.

الغداء. طبق من سلطة الفواكه الموسمية التي يسمح الرجيم بتناولها.

العشاء. قبضة من المكسرات النيئة، كوب كبير من الماء.

3 ايام خضار



- من المهم في هذه الايام الثلاثة الحرص على تناول الخضار التي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. والافضل اختيار الاصناف التي تعتبر مصدراً للبروتينات ومضادات الاكسدة والفيتامينات والمعادن المختلفة.

- يسمح بتناول القرنبيط والباذنجان، الفليفلة الخضراء والحمراء، الخيار والخس والجزر والطماطم، الفاصولياء، البروكولي، السبانخ، فضلاً عن الاعشاب الطبيعية.

- في المقابل يجب الامتناع عن تناول البقوليات مثل البازيلاء والعدس والحبوب مثل القمح والذرة والارز فضلاً عن البطاطا.



البرنامج



اليوم الاول

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الفطور. طبق من سلطة الخضار التي تحتوي على الخيار والخس والبقدونس والجزر، كوب صغير من عصير البرتقال الطبيعي الطازج.

الغداء. طبق من الخضار المشوية او المسلوقة.

العشاء. طبق سلطة مشكل يمكن ان يحتوي على الجزر والخيار والخس، كوب كبير من الماء.

اليوم الثاني

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الفطور. طبق من سلطة خضار يمكن ان يحتوي على الخيار والخس والطماطم والسبانخ والافوكادو مع رشة من عصير الليمون والقليل من زيت الزيتون.

الغداء. كوب كبير من شوربة الخضار المحضرة من دون دهون.

العشاء. طبق سلطة يحتوي على الخس والخيار والطماطم والجزر مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

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اليوم الثالث

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الفطور. طبق من القرنبيط المشوي او المطهو على البخار مع كوب من الحليب منزوع الدسم.

الغداء. طبق سلطة يحتوي على خضار مشكلة الى جانب البصل والفليفلة.

العشاء. طبق كبير من الخضار المشوية او المسلوقة او المطهوة على البخار.

ومن المهم ومن اجل خسارة 4 كيلوغرامات في اسبوع واحد من خلال رجيم 3 ايام فواكه 3 ايام خضار الحرص على شرب كمية كبيرة من الماء خلال النهار مع ممارسة الرياضة 3 مرات اسبوعياً على الاقل.