إنفوجراف.. الإمارات تحارب التراخوما‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفي العالم في 30 يناير/كانون الثاني من كل عام باليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة لتعزيز الجهود الدولية في مواجهتها.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجمعة، أن الإمارات لن يوقفها شيء في مسيرة الخير الإنسانية العالمية.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "أنجزنا عبر نور دبي علاج ١٨ مليون شخص من مرض التراخوما وهو من الأمراض المدارية المهملة المسببة للعمى وتوزيع ٨٧ مليون جرعة للوقاية منه إضافة إلى إجراء ٣٥٠ ألف عملية للمكفوفين وتدريب ٥٠ ألف مهني صحي".

ويستعرض الإنفوجراف التالي جهود دولة الإمارات في محاربة مرض التراخوما:



