كورونا حول العالم.. تطعيم 28 مليونا بأمريكا وتفش جديد في فيتنام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يربو على 101.74 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

ووصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و195520.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

27.9 مليون جرعة في أمريكا





قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت 49.2 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا أعطت منها 27.9 مليون جرعة حتى صباح الجمعة.

وأضافت المراكز أنها وزعت نوعين من اللقاحات هما فايزر/بيونتك ومودرنا.

وكانت المراكز الأمريكية وزعت حتى صباح الخميس 48.3 مليون جرعة أعطت منها أكثر من 26 مليونا.

تفش جديد للعدوى في فيتنام





سجلت فيتنام 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، وذلك في تفش جديد للعدوى ظهر الخميس وانتشر في 5 مدن وأقاليم منها العاصمة هانوي.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أنها رصدت 32 من الحالات الجديدة في إقليم هاي دوانج واثنتين في إقليم قوانج نينه المجاور.

وأضافت الوزارة أنها سجلت أكثر من 1700 حالة إصابة بالفيروس منذ ظهوره قبل عام منها 873 حالة عدوى محلية.

1119 وفاة جديدة في البرازيل





قالت وزارة الصحة بالبرازيل، الجمعة، إنها سجلت 1119 وفاة و59826 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وتسجل البرازيل حاليا 9.12 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و222666 وفاة في المجمل.

الصين تسجل 52 إصابة جديدة





ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، السبت، أنها سجلت 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 29 يناير/كانون الثاني، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة أن 36 من الإصابات الجديدة محلية بينما جاءت 16 حالة عدوى أخرى من الخارج.

كما تراجع عدد الإصابات الخالية من الأعراض إلى 16 مقابل 42 في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89430 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

المكسيك تسجل 16374 إصابة جديدة





ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، الجمعة، أنها سجلت 16374 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1434 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و841893 إصابة و156579 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظرا لقلة عدد الاختبارات.