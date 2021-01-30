شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التخلص من الصداع المصاحب لثقوب الجلد لتركيب الإكسسورات للتجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلجأ الكثير من الفتيات لثقب أجزاء من أجسادهن بالإبره لتركيب بعض الإكسسوارات للتجميل، وبعد أن تخترق الإبرة الجلد أو الغضروف أو الأنسجة، يقوم الثاقب بإدخال المجوهرات في الفتحة التي تتركها الإبرة قد يكون هذا قرطًا أو حلقة زر البطن أو أشكالًا أخرى أو مجوهرات زينة، هذه الممارسة شائعة لدرجة أنه تم وضع العديد من معايير الصحة والسلامة يمكن أن تساعد هذه الممارسات في تقليل الآثار الجانبية أو المضاعفات، وفقا لتقرير لموقع healthline.

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للثقب ما يلي:

رد فعل تحسسي، عدوى، تهيج الجلد، خراج، ألم.

تشمل مواقع الثقب الشائعة الديث (الغضروف في الطية الداخلية للأذن) والأنف يحتوي كل موقع من هذه المواقع على بعض إرشادات الرعاية، يعد الصداع من الآثار الجانبية الأقل شيوعًا للثقب، على الرغم من إجراء القليل من الأبحاث الطبية من الممكن أن يتسبب كل من الثقب وارتداء المجوهرات في حدوث الصداع ومع ذلك ، يمكنك اتخاذ تدابير لتجنب ذلك.

هل الصداع من الآثار الجانبية الشائعة للثقوب؟

هناك القليل من الأبحاث الطبية التي تقول إن ثقوب الأذن الجديدة تسبب الصداع بشكل عام الصداع ليس من بين الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للثقوب ومع ذلك ، تشير الأدلة القصصية إلى أنه ليس من الآثار الجانبية غير العادية.

كيفية التخلص من الصداع بعد إجراء ثقب

أولاً، إذا كنت تعاني من أي نزيف، فلا تتناول الأسبرين أو أي أدوية تحتوي على الأسبرين أو الأيبوبروفين، يعمل الأسبرين كمسيل للدم وقد يزيد النزيف من موقع الثقب.

ثانيًا، لا تريدين إزالة الثقب يمكن أن ينغلق الجلد أو الأنسجة المثقوبة حديثًا بسرعة كبيرة، وسيتعين عليك تكرار الثقب إذا كنت لا تزال ترغب في ذلك.

أخيرًا، إذا استمر الصداع، فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قد يحدث صداع خفيف مؤقت مع ثقب جديد، ولكن أي شيء حاد أو يستمر لأكثر من 48 ساعة يجب أن يراه مقدم الرعاية الصحية.

تشمل أفضل علاجات الصداع الذي يحدث بعد ثقب جديد ما يلي:



ثقوب التجميل

- مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

- ضغط بارد: ضع الثلج في كيس بلاستيكي رقيق بسحاب ولف الكيس بقطعة قماش لتجنب تهيج بشرتك ضع كيس الثلج على جبهتك أو رقبتك أو أي نقطة يخفف فيها الضغط البارد، يمكنك أيضًا وضع كيس الثلج بالقرب من مكان الثقب للمساعدة في تخفيف الألم.

- العلاج العطري: ثبت أن بعض الروائح توفر بعض الراحة من الصداع.