ما هى "متلازمة الجيوب الأنفية المريضة" المسببة لعدم انتظام ضربات القلب؟

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القاهرة - سامية سيد - متلازمة الجيوب الأنفية المريضة هو مصطلح عام لمجموعة من الاضطرابات الناجمة عن خلل في عقدة الجيوب الأنفية والتى تعمل كجهاز تنظيم ضربات القلب، ويتم التحكم في إيقاع الجيوب الأنفية والإيقاع الطبيعي للقلب بواسطة نبضات كهربائية من العقدة الجيبية، وبدون النبضات الكهربائية الصحيحة، لا يمكن للقلب أن ينبض بشكل صحيح، وفقًا لتقرير لموقع healthline.

أنواع متلازمة الجيوب الأنفية المريضة

هناك العديد من الاضطرابات التي تحدث عندما لا تعمل العقدة الجيبية بشكل صحيح، سيختلف إيقاع أو ضربات القلب الناتجة اعتمادًا على النشاط الكهربائي المحدد في العقدة الجيبية.

تشمل الاضطرابات التي تميز متلازمة الجيوب الانفية المرضية ما يلي:

بطء القلب الجيبي: ينبض القلب ببطء شديد، أقل من 60 نبضة في الدقيقة.

توقف الجيوب الأنفية: تتوقف العقدة الجيبية مؤقتًا عن العمل أو تتوقف مؤقتًا، ما يتسبب في حدوث تغيير في ضربات القلب.

الإحصار الجيبي الأذيني: يتم حظر اندفاع العقدة الجيبية من الوصول إلى الأذينين، الحجرتين العلويتين للقلب

متلازمة تسرع القلب - بطء القلب (أو tachy-brady): يتناوب القلب بين نبضة بطيئة جدًا وسريعة جدًا

عوامل الخطر لمتلازمة الجيوب الأنفية المريضة

يزداد خطر الإصابة بـهذه المتلازمة مع تقدم العمر، يُطلق على الإصابة بـ متلازمة الجيوب الانفية عند الولادة متلازمة الجيوب الأنفية المريضة الخلقية تعتبر أمراض القلب الخلقية السبب الرئيسي لهذه المتلازمة عند الأطفال الصغار والبالغين.

تشمل عوامل الخطر لـمتلازمة الجيوب الانفية المرضية ما يلي:

تاريخ من أمراض القلب الخلقية.

تاريخ مرض الغدة الدرقية.

اضطراب توقف التنفس أثناء النوم.

انسداد الشريان التاجي، وتقييد تدفق الدم إلى القلب.

كبار السن.

أسباب مرض متلازمة الجيوب الأنفية المرضية

تلف أو تندب في النظام الكهربائي للقلب ، بسبب مرض أو حالة صحية أخرى

نسيج ندبي من جراحة القلب السابقة

بعض الأدوية، مثل حاصرات قنوات الكالسيوم أو حاصرات بيتا المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والحالات الأخرى

انهيار عضلة القلب بسبب التقدم في السن، وهو عامل الخطر الأكثر شيوعًا.

الاعتقاد السائد هو أن هذه الحالة مرتبطة بتدهور خلايا جهاز تنظيم ضربات القلب.

يؤدي تنكس هذه الخلايا إلى حدوث تغيير في النظام الذي يرسل نبضات كهربائية عبر القلب. نتيجة لذلك، تبدأ العقدة الجيبية في التعطل، ولا يمكن للقلب أن ينبض بشكل طبيعي.