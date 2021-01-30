شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الوقت المناسب لطفلك ليكون جاهزا لممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الأطفال من جميع الأعمار إلى نشاط بدني، فبالنسبة للكثيرين تعد ممارسة الرياضات المنظمة (مثل أن تكون جزءًا من فريق كرة قدم أو أخذ دروس في الجمباز) طريقة ممتعة للحفاظ على النشاط ولتحقيق أقصى استفادة من أي رياضة، ولكن يحتاج الأطفال إلى مهارات أساسية معينة. وبعض هذه المهارات تعتمد على عمر الطفل. إذا لم يكونوا مستعدين، فقد يصاب الأطفال بالإحباط ولا يرغبون في اللعب على الإطلاق.

وحسب ما ذكره موقعcaringforkids عرف الوقت المناسب للمارسة طفلك الرياضة

ما هى المهارات الأساسية التي يحتاجها طفلي لممارسة الرياضة المنظمة؟

تعلم مهارات مثل الرمي والجري والقفز هي عملية طبيعية يمر بها الأطفال، ويتعلمون كل مهارة في أجزاء صغيرة، ويتعلم البعض أسرع من الآخرين. بحلول الوقت الذي يبلغ فيه طفلك ما بين 3 و5 سنوات، سيكون قد تعلم بعض هذه المهارات الأساسية.

كيف تؤثر هذه المهارات على قدرة طفلي على ممارسة الرياضات المنظمة؟

للعب الرياضات المنظمة، يحتاج الأطفال إلى تعلم كيفية وضع هذه المهارات معًا (على سبيل المثال، كيفية الجري والرمي في نفس الوقت). لا يحدث ذلك حتى يبلغ طفلك 6 سنوات من العمر.

عندما يكون طفلك صغيرًا، يمكن تكييف الرياضة لتسهيل اللعب على سبيل المثال، يمكنك:

استخدام معدات أصغر، تغيير الأدوار أو المواقف في كثير من الأحيان، مثل جعل الماسك لاعبًا لفترة من الوقت.

اجعل الألعاب والممارسات أقصر، واجعل اللعبة ممتعة حتى يرغب طفلك في مواصلة اللعب.

متى يجب أن يبدأ طفلي باللعب في رياضة منظمة؟

يمكن لطفلك البدء في ممارسة رياضة منظمة عندما تكون لديه المهارات اللازمة للعب، شجع طفلك على ممارسة الرياضات التي يحبها، ولكن شجعه أيضًا على تجربة رياضات مختلفة عندما يكون ذلك ممكنًا، هذا سوف يساعدهم على تعلم مهارات مختلفة.

كيف أعرف إذا كان طفلي مستعدًا لممارسة رياضة معينة؟

قد يكون هذا المخطط مفيدًا أيضًا. يُظهر المهارات التي يمتلكها الأطفال عادةً في مختلف الأعمار والرياضات التي يمكنهم البدء في لعبها.