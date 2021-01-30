شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن نادرة بالوجه تظهر بها أعراض الإصابة بالصدفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصدفية من الأمراض الجلدية الشائعة التى تظهر بالعديد من المناطق المتفرقة من الجسم ولكن من الممكن ولكن نادرًا جدًا أن يصاب شخص ما بالصدفية داخل أنفه، وعادة ما تكون آفات الصدفية التي تظهر داخل الأنف بيضاء أو رمادية، وفقًا لتقرير لموقع healthline.

ووفقا للتقرير توجد أماكن أخرى بالجسم أيضًا نادرًا ما تظهر بها أعراض الصدفية مثل الشفتين وداخل الخد وعلى اللثة واللسان.

وتظهر الإصابة بالصدفية في الوجه بالحاجبين وخط الشعر والجبهة العلوية والجلد بين الشفاه العليا والأنف.

طرق علاج الصدفية في الأنف

قبل أن يبدأ العلاج، سيؤكد طبيبك ما إذا كنت مصابًا بالصدفية أم لا لتشخيص الحالة، سيسألك طبيبك عن تاريخك الطبي ويقوم بإجراء فحص قد يأخذ طبيبك أيضًا خزعة (عينة صغيرة من الجلد من أجل التأكد من إصابتك بالصدفية، وتحديد نوع الصدفية لديك.

ويشمل علاج الصدفية للأنف عادة على الستيرويدات الموضعية المصممة لعلاج المناطق الرطبة نظرًا لأن هذه منطقة حساسة.

يمكن أن تكون النتوءات المتقشرة في أنفك علامة على شيء آخر غير الصدفية بما في ذلك:

بيئة جافة: التغيرات في المناخ، مثل قدوم الشتاء، يمكن أن تجعل الهواء أقل رطوبة قد يؤدي ذلك إلى جفاف جلد أنفك، ما يؤدي أحيانًا إلى نزيف صغير يتقشر.

التهاب الجيوب الأنفية: يمكن أن يؤدي التورم والالتهاب في الأنسجة المبطنة للجيوب الأنفية إلى ظهور قشور في أنفك.

الحساسية: يمكن أن ينتج الجرب عن الممرات الأنفية الملتهبة التي تسببها الحساسية.

التهاب الأنف: يمكن أن يؤدي تورم والتهاب الغشاء المخاطي للأنف الناجم عن الحساسية الموسمية أو نزلات البرد إلى حدوث قشور في أنفك.

الصدمة: يمكن أن يتلف الجلد الحساس في الممرات الأنفية بسهولة عن طريق الخدش أو الفرك.

دواء: عند استخدامها لفترة طويلة، يمكن أن تسبب بخاخات الأنف جفافًا شديدًا في الممرات الأنفية هذا يمكن أن يؤدي إلى تشقق الجلد ثم الجرب.