شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لهبوط ضغط الدم المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزداد خطر الإصابة بضغط الدم المنخفض والمرتفع مع تقدم العمر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التغيرات الطبيعية أثناء الشيخوخة بالإضافة إلى ذلك، ويتدهور تدفق الدم إلى عضلة القلب والدماغ مع تقدم العمر، وغالبًا نتيجة تراكم الترسبات في الأوعية الدموية يقدر أن 10٪ إلى 20٪ من الأشخاص فوق سن 65 يعانون من انخفاض ضغط الدم الوضعي.

وحسب ما ذكره موقعwebmd فإن هناك إسباب مختلفة يمكن أن تسبب هبوط ضغط الدم المفاجئ ومنها:

1:فقدان الدم من النزيف.

2:انخفاض أو ارتفاع درجة حرارة الجسم.

3:مرض عضلة القلب يسبب قصور القلب.

4:تعفن الدم وهو التهاب شديد في الدم.

5:الجفاف الشديد من القيء أو الإسهال أو الحمى.

يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم الوضعي، وهو انخفاض ضغط الدم عند الوقوف فجأة، لعدة أسباب، مثل الجفاف أو نقص الطعام أو الإرهاق المفرط، يمكن أن يتأثر أيضًا بالتركيب الجيني، والشيخوخة، والأدوية، والعوامل الغذائية والنفسية، والمحفزات الحادة، مثل العدوى والحساسية .

يحدث انخفاض ضغط الدم الوضعي بشكل متكرر عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم). يمكن أن يكون مرتبطًا أيضًا بالحمل أو الانفعالات القوية أو تصلب الشرايين (تصلب الشرايين) أو مرض السكري . يتأثر كبار السن بشكل خاص، وخاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ضعف الجهاز العصبي اللاإرادي.

يعتبر انخفاض ضغط الدم بعد الوجبات سببًا شائعًا للدوخة والسقوط بعد تناول الطعام هذا أكثر شيوعًا بعد الوجبات الكبيرة التي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات ويعتقد أن سببها تجمع الدم في الأوعية من المعدة و الأمعاء .