شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تمارين تساعد فى علاج الإمساك.. منها الاسكوات واليوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك من المشاكل المزعجة وقد يؤدي الألم والانزعاج الناجم عن حركة الأمعاء غير المنتظمة، وهناك أشياء بسيطة قد تساعدك لتخفيف الإمساك، ومنها النشاط البدني، حيث يمكن أن تساعدك بعض التمارين الرياضية في تحسين عمل الأمعاء، في هذا التقرير نتعرف على أبرز التمارين التي تساعد في علاج الإمساك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف تساعد الرياضة في علاج الإمساك؟

التدليك يساعد في تخفيف توتر عضلات الأمعاء الغليظة ، مما يقلل من الوقت الذي يستغرقه البراز للتحرك عبر القولون كما أنه يقلل من كمية الماء التي يمتصها الجسم من البراز ، مما يجعل مروره أكثر صعوبة.

إذا كنت تشعر بالإمساك غالبًا ، فقم بإجراء هذه التمارين في الصباح الباكر لتحسين حركة الأمعاء في حالة شعورك بالإمساك في منتصف النهار ، انتظر لمدة ساعة بعد وجبتك الكبيرة لتبدأ التمارين فيما يلي بعض التمارين يمكنك القيام بها لمدة 10 إلى 15 دقيقة لتحسين حركة الأمعاء وعلاج الامساك.

واليوجا ليست فقط لشد العضلات وتنغيمها يمكن أن تساعد بعض أوضاع اليوجا في تقليل التوتر وزيادة تدفق الدم في الأمعاء ، مما يؤدي إلى تحفيز الأمعاء على الانقباض. وضعيات اليوجا الأفضل للإمساك هي:

تمرين اليوجا Cat-Cow

احصل على كل ما تبذلونه من أربع على سطح مستو. يجب أن يكون معصميك تحت كتفيك وركبتيك تحت وركيك مع وضع أصابع قدميك بالداخل استنشق واسترخي بطنك حتى يتحرك نحو الأرض. قم بقوس ظهرك نحو الأرض برفق ، وقم بإمالة عظم الذنب وحاول النظر لأعلى. استمر هكذا لمدة 2-3 ثوان. الآن قم بالزفير وقوس عمودك الفقري نحو السقف وقم بثني ذقنك في صدرك كرر هذا 20-25 مرة كل صباح.





تمرين قاع الحوض

قاع حوضك عبارة عن مجموعة من العضلات الموجودة في قاعدة الحوض وهو يدعم مجموعة العضلات داخل الحوض وأسفل البطن وهناك نوعان من عضلات قاع الحوض التي تستهدف التمارين التي يمكنك القيام بها عند الشعور بالإمساك.

القرفصاء العميق "الأسكوات"

قف بشكل مستقيم مع وضع قدميك على مسافة أكبر من عرض الوركين اثنِ ركبتيك وأنزِل مؤخرتك كما لو كنت تحاول الجلوس حافظ على استقامة عمودك الفقري ورقبتك توقف مؤقتًا ثم عد إلى وضع البداية.

تمرين ​Forward lunges

قف على الأرض مع مباعدة قدميك اجعل كلتا يديك قريبة من صدرك حرك ساقك اليمنى قدمًا واحدة للأمام واخفض جسمك حتى تصنع ساقك الأمامية والخلفية زاوية 90 درجة توقف لمدة 2-3 ثوان. ثم اضغط على الكعب الأيمن للعودة إلى وضع البداية كرر الأمر نفسه مع الساق اليسرى.

التنفس العميق

تعتبر ممارسة التنفس العميق طريقة أخرى سهلة لتحسين وظائف الجهاز الهضمي واسترخاء عقلك مما قد يساهم في تخفيف الإمساك، كما يمكن أن يساعدك القيام بذلك لمدة 5-10 دقائق فقط على التخلص من مشاكل البطن.

اجلس على كرسي مع جعل ظهرك مستقيماً قم بالزفير تمامًا من خلال فمك الآن أغلق شفتيك واستنشق من خلال أنفك لمدة أربع ثوانٍ احبس أنفاسك لمدة سبع ثوانٍ ، ثم ازفر ببطء من فمك، كرر هذا لمدة 5-10 دقائق.