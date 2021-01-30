فوائد البابايا على صحة جسمك وبشرتك وشعرك

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القاهرة - سامية سيد - البابايا من أكثر الفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والبشرة والشعر وتنصح السيدات دائما بتناولها بدلا من استخدام مستحضرات التجميل نظرا لفوائدها الطبيعية، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد تناول البابايا هى:

فوائد البابايا للجسم

1: تحتوي فاكهة البابايا على نسبة كبيرة من الألياف والبوتاسيوم والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة القلب.

2:تناول البابايا تحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام وكسور العظام وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية .

3:فاكهة البابايا تعمل على الحد من الاصابة بمرض السكر والسيطرة عليه ، لذلك ينصح مرضى السكر بتناوله.

4:فاكهة البابايا تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الاضطرابات الهضمية .

5:تعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الاصابة بالامراض والأوبئة.

فوائد البابايا على البشرة والشعر

1:تقليل التجاعيد

البابايا غنية بمضادات الأكسدة ، مثل اللايكوبين ، التي قد تحمي من علامات الشيخوخة الظاهرة ، ووفقا لدراسة سابقة، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة هذه في مكافحة أضرار الجذور الحرة التي قد تساعد بشرتك على أن تظل ناعمة وشابة، قد تساعد البابايا أيضًا في تحسين مرونة بشرتك .

2:السيطرة على حب الشباب

يمكن أن تقلل الانزيمات الموجودة في البابايا الالتهاب ومحاربة حب الشباب، البابايا غنية أيضًا بفيتامين أ. الذى يلعب دورًا في علاج حب الشباب .

3:علاج الكلف

البابايا علاج منزلي شهير للكلف، حيث تحتوى البابايا على الإنزيمات وبيتا كاروتين والفيتامينات والمواد الكيميائية النباتية التى لها خصائص فى تفتيح البشرة.

قد يساعد الاستخدام اليومي لزيت بذور البابايا المعصور على البارد في تفتيح البقع الداكنة..

4:تحتوى البابايا على العديد من الفيتامينات التى تساعد على نضارة وجمال البشرة وحمايتها من البقعد الداكنة والبثور السوداء.

5:تناول البابايا يساعد على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف وذلك لاحتوائه على فيتامينات وعناصر هامة لصحة الجسم.

6:تساعد البابايا على كثافة الشعر وطوله ووقايته من القشرة والألتهابات.