شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض يُحذر من خطورة تفشى مرض "لايم" فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن حالات المصابين بمرض "لايم" فى الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون أعلى عشرات المرات من المُعلن عنها، حيث يتم الإبلاغ عن حالات مصابة بهذا المرض تتراوح بين 30 إلى 40 ألف حالة سنويًا، وفقًا لما ذكره موقع "foxnews".

وينتقل مرض "لايم" إلى الإنسان عن طريق لدغة القراد ذو الأرجل السوداء المصابة بالمرض، حيث يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن الأعراض الشائعة لهذا المرض تشمل الشعور بالصداع والتعب والحمى وظهور طفح جلدى مميز، وتتعافى معظم الحالات عند إعطائها مضادات حيوية خلال الأسابيع الأولى من الإصابة بالمرض ولكن قد تستمر أعراض المرض مثل التعب وآلام العضلات مع بعض الحالات لمدة تصل إلى 6 شهور.

لاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن معظم الحالات التى أصيبت بمرض لايم بنسبة 81% بين 14 ولاية تقع فى شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية ووسط المحيط الأطلسى وذلك من خلال دراسة أجرها على مدار 8 سنوات، حيث أن تبلغ عدد الحالات التى تم إبلاغ الوكالة الفيدرالية عنها حوالى 30 إلى 40 ألف سنويًا خلال تقرير صادر هذا الشهر، بينما رصد (CDC) نحو 476 ألف أمريكى تم تشخيص إصابتهم بهذا المرض سنويًا خلال الفترة من 2010 وحتى 2018 بما يعادل نحو 10 أضعاف ما تم الإبلاغ عنه حاليًا، بينما بلغ عدد الإصابات سنويًا 329 ألف فى دراسة مماثلة أجريت بين عامى 2005 و2010.

وأظهرت الدراسات خطورة ترك هذا المرض بدون علاج، فقد يؤدى إلى تلف الأعصاب والإضرار بصحة القلب وفقدان الذاكرة وغيرها من الأمراض التى تؤثر على الصحة.