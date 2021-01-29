الحوامل المصابات بكورونا “الشديد” أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الولادة الخطيرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 10:16 مساءً - كشفت دراسة أمريكية أن النساء الحوامل المصابات بحالة شديدة من كوفيد-19 معرضات لخطر متزايد من مضاعفات الولادة الخطيرة.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وهذا يشمل الحاجة إلى ولادة قيصرية، نزيف حاد بعد الولادة، ارتفاع ضغط الدم والولادة المبكرة.

كما وجدت بيانات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن النساء الحوامل المصابات بـكوفيد-19 الشديد أكثر عرضة للوفاة بالمقارنة مع الأمهات المصابات بحالة خفيفة من الفيروس.

بالنسبة للنساء اللواتي يلدن أثناء محاربة حالة معتدلة من فيروس كورونا ، لا يوجد خطر متزايد للوفاة أو مضاعفات الولادة.

ووجد بحث لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وجود علاقة بين الوفيات والحمل فقط في أسوأ الحالات.

كشفت الدراسة، التي عرضت في مؤتمر افتراضي عقدته The Society For Maternal-Fetal Medicine ، عن السجلات الطبية لـ 1,219 امرأة حامل ثبتت إصابتهن بـكوفيد-19 في 33 مستشفى في 14 ولاية أمريكية بين مارس ويوليو من العام الماضي.

وكان ما يقارب من نصف النساء (47 في المائة) بدون أعراض، و 27 في المائة لديهن حالات خفيفة ، و 14 في المائة حالات معتدلة ، وثمانية في المائة يصنفن على أنها شديدة ، وأربعة في المائة حالات حرجة.

توفيت أربع من النساء ، بمعدل وفيات 0.3 في المئة. بالنسبة للنساء الحوامل بدون كوفيد، يبلغ معدل الوفيات في الولايات المتحدة 17.4 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة (0.017 بالمائة) ، وفقاً لإحصاءات مركز السيطرة على الأمراض.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة ، الدكتور توري ميتز ، وهو متخصص في طب الأم والجنين وأستاذ مشارك في جامعة يوتا للصحة: “يظهر بحثنا أن مضاعفات الحمل الخطيرة تحدث على ما يبدو لدى النساء اللواتي يعانين من حالات شديدة أو حرجة من كوفيد وليس لدى أولئك الذين لديهن حالات خفيفة أو معتدلة”.

هذه المعلومات تساعدنا على متابعة وتوعية المرضى بشكل أكثر فعالية.

“بالنسبة للنساء الحوامل اللواتي أصبن بحالة خفيفة أو معتدلة من كوفيد-19 ، يمكن أن تساعد هذه النتائج في تخفيف مخاوفهن من أنهن معرضات لخطر متزايد من حدوث مضاعفات الحمل الخطيرة بسبب المرض.”

إنّ توزيع الأرقام يكشف عن أقلية من النساء الحوامل في الدراسة الذين كنّ يعانين من مرض شديد أو خطير وبأنهن أكبر سناً وكان مؤشر كتلة الجسم لديهن أعلى وأيضاً كنّ أكثر عرضة للظروف الصحية الكامنة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن, مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

كانت هؤلاء النساء أكثر عرضة من نظرائهن الأكثر صحة للموت وكانت لديهن أيضاً عملية ولادة مؤلمة.

تشمل المضاعفات التي عانين منها: الولادة القيصرية الطارئة ونزيف ما بعد الولادة وولادة الطفل قبل الأوان.

إنّ العمر والوزن والظروف الصحية السابقة تعتبر معايير معروفة تزيد من خطر الوفاة لدى جميع السكان ، وليس فقط النساء الحوامل.

قال الدكتور جو مونتفيلد ، استشاري التوليد ونائب الرئيس في الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، عن النتائج: “نرحب بهذه الدراسة التي تظهر للنساء الحوامل اللواتي يعانين من أعراض خفيفة أو معتدلة من كوفيد-19 أنه لا يوجد دليل على النتائج السلبية للحمل.

“تدعم هذه الدراسة مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر لعدد قليل من النساء الحوامل اللواتي يصبن بمرض شديد من كوفيد-19 ، ، أنه يمكن أن تكون هناك آثار على الحمل ، وعلى وجه الخصوص أنه من المرجح أن يولد طفلهن قبل الأوان مما يمكن أن يؤثر على علاجهم على المدى الطويل.

“لذلك نحن نشجع النساء الحوامل على إيلاء اهتمام خاص لتدابير التباعد الاجتماعي والنظافة الجيدة ، خاصة إذا كن حوامل في الأسبوع 28 أو أكثر.”