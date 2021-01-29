شكرا لقرائتكم خبر عن هاني النقراشى يطمئن كبار السن بصلاحية عقار استرازينكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر العالم المصرى هانى النقراشى، المقيم في ألمانيا، توضيحا مهما حول تناقض رأى المسؤولين في ألمانيا حول ما إذا كان لقاح استرازينكا صالحا للكبار أم لا.

أكد النقراشى في بيان وجهه إلى المصريين في ألمانيا، أنه تم منذ وقت قصير إعلان ان لقاح شركة أسترازينيكا سيحصل على تصريح التطعيم في الاتحاد الأوروبي دون أي تحديد للسن، ولإزالة سوء الفهم الذي حدث بعد هذا الخبر المقتضب فإنه حدث في الساعة ١٠ صباح اليوم ٢٩ يناير ٢٠٢١ أن أذيع المؤتمر الصحفي الخاص بكوفيد ١٩ في قناة التلفزيون الألماني الأولى على الهواء وفيه صرح رئيس معهد باول ايرلش الموكل بإصدار رخصة استعمال اللقاحات في ألمانيا بأن تحديد السن بأقل من ٦٥ سنة أصبح غير وارد بالنسبة لاستعمال اللقاح في الاتحاد الأوروبي، وهذا امر جديد.

كان وزير الصحة الألمانى قد قال أمس أن اللقاح يصلح فقط لمن هم تحت ٦٥ سنة، وأضاف النقراشى أن أولويات التطعيم في ألمانيا هي: الشريحة الأولى لمن تعدى ٨٠ سنة، والأطقم الطبية القائمة على رعاية دور كبار السن. وبعد ذلك تأتي الشرائح الأخرى. وبفرض توافر جرعات اللقاح سيترتب على ذلك، تغيير أولويات التطعيم في ألمانيا وما يتبعه من مشكلات تنظيمية تضاف إلى المشكلات الحالية الناتجة عن نقص اللقاح.

أوضح النقراشى أن اعتبار أن لقاح أسترازينيكا لا يصلح لمن هم أكبر من ٦٥ سنة كان كارثيا على كل من هم في سن ٦٥ إلى ١١٠ والقائمين على رعايتهم ومنظمي عمليات اللقاح ونقل الجرعات وزاد ان إلغاء حد السن هذا يعتبر تسهيلا كبيرا، مشيرا إلى أن كثيرا من المصريين القاطنين في المانيا أكبر من ٦٤ سنة وينطبق عليهم هذا التسهيل في الإجراءات.

كشف النقراشى أنه يبدو أن قول مدير المعهد كان مفاجئا لوزير الصحة الألماني الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي فأسرع بالقول: عند صدور الموافقة من هيئة الدواء الأوروبية EMA يجب موافقة جهة الدواء العامة الألمانية ثم موافقة وزارته مع إصدار لائحة جديدة لتنظيم التطعيم وهذا يستغرق من يومين لثلاثة. وهذا يفسر وجود تكتم على هذا الخبر لأنه في نظر وزير الصحة الألماني سابق لموعد إعلانه بالشكل القانون السليم أي عند صدور التصريح النهائي لاستعمال هذا العقار.

اختتم النقراشى بأنه سمع المؤتمر الصحفى بنفسه مصادفة فأراد أن يطلع الكافة عليه فورا حتى لا يعيشوا في قلق يومين اخرين، مع العلم بأن حد السن المذكور عاليه ليس له علاقة بثمن العقار ولا فعاليته ولا أمانة من ناحية الآثار الجانبية المحتملة. كل ما في الأمر أنه يعطينا بصيصا من الأمل في أن نتلقى التطعيم مبكرا في ظل أزمة إنتاج اللقاح لان المسموح باستعماله في أوروبا ثلاثة عقاقير للآن والطاقة الإنتاجية محدودة.