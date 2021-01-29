الكويت تصرح بالاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا/أكسفورد للوقاية من مرض كوفيد-19.

وقالت وكالة أنباء الكويت الرسمية (كونا) إن من المتوقع وصول الشحنة الأولى من اللقاح خلال أيام.



وسجلت الكويت 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 164108 دون تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن عند 958 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 49 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6247 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 516 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 156903.