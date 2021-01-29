لقاح كورونا.. أشهر 10 أسئلة عن أسرع مصل في التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عشرات الأسئلة تدور في أذهان كثيرين حول لقاحات كورونا وأهمية التطعيم للوقاية من العدوى، جمعنا أشهرها للإجابة عليها وفقا لرؤية المختصين.

فمنذ ديسمبر/كانون الأول بدأت حملة التطعيم الأكبر في تاريخ البشرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أشهر من سعي الأطباء للتوصل للقاح وصف بأنه الأسرع إنجازا في تاريخ السجلات الطبية.



موقع "إي بي سي" الأسترالي ABC أورد إجابات عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول لقاحات كورونا طبقا لما حدده "جوجل تريند" Google Trends.

1- هل لقاحات COVID-19 آمنة؟





من أجل الحصول على الموافقة على أي لقاح للتطعيم يجب أن يخضع لسلسلة من فحوصات السلامة الصارمة، وهذا ما جرى مع أمصال كورونا.

وخضعت نتائج تجارب اللقاحات لتقييم هيئات الدواء والغذاء بمختلف الدول بعناية، وتوصلت جميعها إلى أنها تلبي معايير الأمان والفعالية والجودة العالية المطلوبة.

2- ما مكونات لقاحات كورونا؟

تختلف مكونات لقاح "كوفيد-19" من نوع لآخر، لكن أغلب الأمصال التي اعتمدت حتى الآن تحتوي على:

- مكون بروتيني للفيروس

- قطعة من الكود الجيني (DNA أو mRNA)

- جرعة صغيرة جدا من فيروس ضعيف

- مادة لتعزيز الاستجابة المناعية (مادة مساعدة)

- كمية صغيرة من المواد الحافظة

- ماء ملح معقم (محلول ملحي) للحقن

لقاح Pfizer المعتمد حديثًا مثلا يحتوي على mRNA (الذي يشفر بروتين السارس SARS-CoV-2)، إضافة إلى حفنة من المكونات الصيدلانية التي تساعد على استقراره.

3- هل هناك أي آثار جانبية للقاحات؟





قد يعاني الأشخاص الذين يتم تحصينهم من بعض الآثار الجانبية الخفيفة، وأبلغ عن ذلك في الأماكن التي تم فيها نشر لقاحات COVID-19.

وتصف المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض هذه الآثار بأنها "علامات طبيعية على أن جسمك يبني الحماية"، وتشمل الآثار الجانبية الشائعة:

- ألم وتورم في ذراعك (حيث تحصل على اللقاح)

- تعب

- صداع الراس

- حمى

- قشعريرة

4- هل يمكن أن تكون هناك آثار جانبية طويلة المدى؟

الآثار الجانبية النادرة والخطيرة هي سبب استمرار السلطات الصحية في مراقبة اللقاحات عن كثب بمجرد الموافقة على استخدامها.

حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي آثار ضارة طويلة المدى لدى الأشخاص الذين شاركوا في التجارب السريرية (الذين تم تحصينهم منذ عدة أشهر)، لكن الباحثين سيواصلون مراقبتها عن كثب.

يشا إلى أنه على الرغم من ندرة الآثار الجانبية الخطيرة للتطعيم، يمكن للأشخاص المصابين بفيروس COVID-19 أن يصابوا بمرض خطير أو يعانون من أعراض موهنة بعد أشهر من الإصابة.

5- من الذي لا يجب أن يحصل على لقاح كورونا؟





بشكل عام، من الآمن تحصين معظم الأشخاص في المجتمع لكن هناك بعض الاستثناءات.

وأوصت هيئات الدواء والغذاء بمختلف الدول أي شخص لديه حساسية من أي مكونات في لقاحات كورونا بعدم تحصينه، لكن يُنصح الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية لا علاقة لها باللقاحات بالحصول على لقاح COVID-19.

بشكل عام من المهم أن تتحدث إلى طبيبك أولاً قبل الحصول على لقاح COVID-19 إذا كنت:

- لديك رد فعل تحسسي شديد أو مشاكل في التنفس بعد أي لقاح آخر (أو بعد إعطاء الجرعة الأولى من لقاح COVID-19)

- أغمي عليك بعد أي حقن إبرة

- لديك مرض شديد أو عدوى مع ارتفاع في درجة الحرارة

- لديك جهاز مناعة ضعيف (مثل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو تناول دواء يؤثر على جهاز المناعة لديك)

- لديك اضطراب في النزيف، كدمات بسهولة أو كنت تتناول دواء سيولة الدم

- إذا كنت حاملاً أو مرضعة أو تخططين لإنجاب طفل.

6- هل ستمنع اللقاحات أعراض "كوفيد-19" طويلة الأمد؟





في الوقت الحالي نعلم أن الحصول على لقاح COVID سيقلل من خطر الإصابة بالشكل الحاد من المرض.

يقوم بذلك عن طريق تعليم جهازك المناعي كيفية التعرف على الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19" ومكافحته.

لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن كورونا المستجد قد يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية طويلة الأمد مثل تلف القلب والرئتين ووظائف المخ والعضلات ويسبب الاكتئاب أو القلق.

يحدث "COVID طويل الأمد" عندما يعاني الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من مضاعفات طويلة الأمد، مثل التعب المنهك والألم وضيق التنفس والمشاكل الإدراكية.

حتى الأشخاص الذين لديهم حالة خفيفة جدًا من "كوفيد-19" قد طوروا هذه الأعراض المستمرة، وهناك الآن عيادات تم إنشاؤها في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لرعاية هؤلاء المرضى.

من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان لقاح كورونا المستجد سيوفر أي حماية ضد تطور هذه المشاكل طويلة المدى.

ولكن نظرًا لأن اللقاح يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالفيروس التاجي، فمن المنطقي أنه سيقلل من خطر الإصابة بأعراض كورونا طويلة الأمد رغم عدم وجود دراسة محددة أجريت حول هذا الأمر رأيته.

7- هل لا يزال بإمكاني التقاط الفيروس؟

للأسف نعم، المناعة القوية تستغرق وقتاً لتتطور. بعد اللقاح يتم تنشيط الخلايا المناعية وتبدأ عملها لصنع بروتين يستهدف الفيروس يسمى "الجسم المضاد".

بعد الجرعة الأولى، تبدأ كمية متواضعة من الأجسام المضادة في الدم ويمكن أن تحميك من المرض، وهذه العملية برمتها تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين.

وأغلب اللقاحات الموجودة في السوق حاليا تؤخذ على جرعتين بفاصل 3 أسابيع على الأقل.

ومع الجرعة الثانية تبدأ عملية زيادة مستويات الأجسام المضادة لديك. إجمالاً، خلال 5 أسابيع بعد التطعيم سيكون لديك أخيرًا ما يكفي من الأجسام المضادة المنتشرة لحمايتك من المرض الشديد.

8- أخطط لإنجاب طفل، هل انتظر لحين تطعيمي بلقاح كورونا؟





وفقا لنصائح الكلية الملكية الأسترالية والنيوزيلندية لأطباء النساء والتوليد، لا ينصحون النساء الحوامل بالحصول على اللقاح نظرًا لوجود بيانات أمان محدودة، حيث لم يكن هناك سوى عدد قليل من النساء الحوامل أو المرضعات في التجارب السريرية.

من ناحية أخرى، يقول الأطباء المختصون إنه لا يوجد دليل على مخاوف تتعلق بالسلامة أو ضرر للنساء الحوامل أو الأطفال.

9- أنا مصاب بضعف المناعة.. هل يمكنني الحصول على اللقاحات؟

عدد من الدول وافقت على لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينكا للاستخدام في الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة، بناءً على نصيحة مقدمي الرعاية الصحية.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل المناعة، يمكننا توخي الحذر مع نوع معين من اللقاح الذي يُعرف باسم "اللقاح الحي الموهن".

هذه اللقاحات هي شكل أقدم من اللقاحات التي تحتوي على فيروس ضعيف للغاية، يتعامل نظام المناعة الصحي مع هذا الفيروس الضعيف بشكل فعال للغاية لكن الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة قد لا يسيطرون عليه أيضًا ويمكن أن يسبب المرض.

واللقاحات التي تعتمد على خاصية mRNA، مثل فايزر وموديرنا، فهي مصنوعة بالكامل في المختبر، ما يعني أنه لا توجد مادة يمكن أن تسبب العدوى.

أما لقاح AstraZeneca هو ناقل فيروسي يعاني من نقص في النسخ المتماثل، وهو في الأساس غلاف فيروسي لا يمكنه التكاثر أو التسبب في العدوى.

لذلك، يمكن استخدام هذه اللقاحات نظريًا مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل المناعة، لكن يجب أن تتحدث مع طبيبك حول أفضل طريقة لدمج هذه اللقاحات في خطط الرعاية الصحية الخاصة بك.

10- كم من الوقت نحتاج حتى نصل إلى مناعة القطيع؟





من الصعب معرفة الوقت بالتحديد، إذ تعتمد مناعة القطيع بشكل كبير على مجموعة من العوامل، ويعتمد الكثير منها على سلوكياتنا التي تجعل انتقال الفيروس أسهل أو أصعب والتي تشكل معًا رقم التكاثر الأساسي (R0) لكل فيروس.

بالنسبة لـ COVID-19، قدرت العديد من الدراسات أن R0 حوالي 3 (بمعنى أن كل شخص مصاب ينقل الفيروس إلى 3 آخرين في المتوسط)، رغم أن هذا يمكن أن يتغير مع المتغير الفيروسي وسلوكياتنا.

الأهم من ذلك، ستبدأ مناعة القطيع في تقليل عدد الحالات الجديدة حتى مع انخفاض معدلات امتصاص اللقاح أو مع لقاح منخفض الفعالية ، لذا فإن أي شيء مفيد.

فيما يتعلق بإيقاف انتشار الفيروس تمامًا من خلال مناعة القطيع، إذا تمكنا من الحصول على R0 إلى 1، فيمكننا إيقاف النمو بشكل فعال في أعداد الحالات.

بشكل تقريبي، فإن تطعيم نسبة 66% من المجتمع على الأقل يمنع الإصابة ويحقق مناعة القطيع، لكن من الصعب تقدير النطاق الزمني لتحقيق هذا النوع من الطرح.