شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير بريطانية: تأخير جرعة لقاح كورونا الثانية إلى 12 أسبوعًا كان صحيحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحد كبار مستشاري اللقاحات الحكوميين ببريطانيا، إن الدلائل المبكرة تشير إلى أن استراتيجية المملكة المتحدة لتأجيل اللقاح الثاني لـ كورونا كانت القرار الصحيح، ووفقا لتقرير جريدة " mirror"، قال البروفيسور أنتوني هارندن ، نائب رئيس اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) ، إنه "مقتنع تمامًا" أن الخطوة ستكون صحيحة.



تأجيل لقاح كورونا الثانى إلى 12 أسبوع

فيما انتقد مهنيون طبيون آخرون التأخير ، وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن الجرعة الثانية من لقاح Pfizer / BioNTech يجب أن تتأخر فقط لمدة تصل إلى ستة أسابيع.

لكن الخبراء في المملكة المتحدة قالوا إنه يمكن تأجيل اللقاح الثاني لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا في محاولة لتلقيح المزيد من الأشخاص في وقت أقرب.

وقال البروفيسور هارندن ، وهو أيضًا أستاذ الرعاية الأولية في جامعة أكسفورد ، إن تأخير الجرعة الثانية يعني أن عددًا أكبر من الأشخاص سيحصلون على الجرعة الأولى وبالتالي يمكن إنقاذ المزيد من الأرواح.

وفي حديثه في ندوة عبر الإنترنت للجمعية الملكية للطب ، قال: "من خلال حساباتنا ، بافتراض أن 80-90٪ من فعالية اللقاح في أكثر من 80 عامًا ، حسبنا أنه يمكننا إنقاذ ما بين 3000 و 4000 حياة إضافية لكل مليون جرعة أولى قدمناها .

وأضاف أن العلامات المبكرة واعدة للغاية من البيانات، موضحا أن لجنة التنسيق المشتركة قد تصرفت "بذكاء وسرعة " لاتخاذ "قرار جريء" بناءً على البيانات التي شاهدوها.

وقال إنه يتوقع أن منظمة الصحة العالمية سوف تلتفت إلى استراتيجية الجرعة الثانية المتأخرة في المملكة المتحدة، بعد أن رأينا تلك البيانات تطمئننا بأننا نتخذ القرار الصحيح، فمن المرجح أن منظمة الصحة العالمية سوف تتماشى مع الأمر".

وقال البروفيسور هارندن إن القرار اتخذ على أساس "واضح حقًا" للبيانات ومن منظور السكان، مضيفًا: "أعتقد أنه سيتضح أنه القرار الصحيح".