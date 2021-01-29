بنود سرية وعلاقة بريطانية في معركة لقاح كورونا بين أوروبا وأسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقده مع شركة أسترازينيكا حول لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الاتحاد الأوروبي إنه بادر إلى ذلك لتذكير أسترازينيكا بالتزاماتها بعد إعلانها الأسبوع الماضي حصول تأخير في عمليات الإنتاج.



وأصرت المفوضية الأوروبية على نشر العقد الموقع في آب/أغسطس، والذي ينص على تسليم ما يصل إلى 400 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وقال متحدث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحفي: "نرحب بالتزام الشركة بتعزيز الشفافية والمساءلة، فهما أمران مهمان لتعزيز ثقة المواطنين الأوروبيين".

ونشرت المفوضية التقرير المكون من 40 صفحة على الانترنت، لكنها أخفت عدة مقاطع منه اعتبرتها "سرية".

وتساءل العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما تحتويه الأجزاء "السرية" المخفية من العقد.





وينص العقد على أن تبذل الشركة "قصارى جهدها" لزيادة قدراتها الإنتاجية.

وجاء في الوثيقة "تلتزم أسترازينيكا ببذل كل الجهود المعقولة لبناء القدرة على إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح"، مع الإشارة إلى إمكانية أن يطلب الاتحاد الأوروبي 100 مليون جرعة إضافية.

وكانت الشركة قد أعلنت "تراجع مردود" أحد مواقع إنتاجها في أوروبا لتبرير عجزها عن تسليم أكثر من "ربع" الجرعات المتفق عليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

لكن لم تقتنع المفوضية الأوروبية بذلك التبرير، وأمرت بتفتيش موقع الإنتاج المعني في بلجيكا والذي تديره شركة متعاقدة مع أسترازينيكا.

وقالت المفوضية الأوروبية إن العقد ينص على أن الإنتاج سيتم في 4 مصانع، اثنان في الاتحاد الأوروبي واثنان في بريطانيا، لكن لا تظهر هذه التفاصيل في النص المنشور، الجمعة.

وفي حوار صحفي، أكد المدير العام لأسترازينيكا، الفرنسي باسكال سوريو، أن إنتاج المصنعين في بريطانيا مخصصان حصرا للندن وفق اتفاق موقع معها.

لكن بروكسل ترى أن إنتاج المصنعين يجب أن "يساهم في جهود أسترازينيكا لتسليم جرعات اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي"، وفق ما أفاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، الجمعة.

وأصدرت الوكالة الأوروبية للأدوية، الجمعة، قرارا بالموافقة على لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا لمن هم فوق 18 عامًا.