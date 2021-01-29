"جونسون أند جونسون" تعترف: لقاحنا أقل فعالية ضد هذه السلالة من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة جونسون أند جونسون الأمريكية للأدوية، في بيان، الجمعة، أن لقاحها فعّال بنسبة 66% ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

لكن الشركة قالت إن هذه الفعالية تخص كافة سلالات كورونا المكتشفة حتى الآن بصفة عامة، لكنه أقل فعالية ضد نسخته المتحورة الجنوب إفريقية.



وأوضحت أن اللقاح الذي يشمل جرعة واحدة فقط فعّال بنسبة 85% للوقاية من الأشكال الحادة للمرض، وفق تجربة سريرية واسعة.

وتعتزم جونسون أند جونسون تقديم طلب ترخيص طارئ في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

ويُستعمل في البلاد حاليا لقاحا موديرنا وفايزر/بايونتك ضد كوفيد-19.

ويأتي احتمال إضافة لقاح ثالث في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى تسريع نسق التحصين للوصول إلى مليون ونصف مليون جرعة يوميا، وهو الهدف الذي حدده الرئيس الجديد جو بايدن.

وتعهدت الشركة بتسليم 100 مليون جرعة للولايات المتحدة قبل نهاية حزيران/يونيو، ونحو 200 مليون جرعة للاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام (تسلم أول الشحنات في نيسان/ابريل)، وقرابة 200 مليون جرعة إلى دول نامية (يبدأ تسليم الجرعات بعد حزيران/يونيو).

ويمكن تخزين لقاح جونسون أند جونسون في درجات حرارة الثلاجات العادية، ما يسهل عملية توزيعه.