شكرا لقرائتكم خبر عن الحوامل المصابات بكورونا أكثر عُرضة للوفاة ومضاعفات الجهاز التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت دراسة جديدة لمعرفة ما إذا كان فيروس كورونا يُشكل خطرًا على النساء الحوامل للإصابة بمرض حاد أو خطير والتأثير على الوفيات والأمراض النفاسية التى تأتى بعد الولادة، حيث أظهرت الدراسة أن النساء الحوامل المصابات بعدوى كورونا معرضات بشكل أكبر لخطر الوفاة مقارنة بغيرهن، وحذّر الخبراء من أن الحوامل اللاتى يعانين من فيروس كورونا أكثر عُرضة للإصابة بأمراض خطيرة، وفقًا لما ذكره موقع " timesnownews".

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، قد تكون النساء الحوامل المصابات بكورونا أكثر عُرضة للإصابة بمضاعفات فى الجهاز التنفسى والتى تستدعى دخولهن العناية المركزة مقارنة بغيرهم من النساء غير الحوامل، كما تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أنهم أكثر عُرضة للولادة المبكرة ومن المرجح إدخال أطفالهم الحضّانة.

وأجريت دراسة أخرى بجامعة واشنطن بالتعاون مع المستشفيات والعيادات الحكومية، تابع فيها الباحثون حالة 240 امرأة حامل مصابة بعدوى كوفيد -19 بين شهر مارس ويونيو العام الماضى، أظهرت أن النساء الحوامل المصابين بكورونا أكثر عُرضة 3.5 مرات لدخول المستشفى من عامة السكان فى ولاية واشنطن، مع العلم أن 3 منهم توفين خلال فترة الدراسة، وكانت معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أعلى 13 مرة بين النساء الحوامل مقارنة بغيرهم من نفس العمر.

وتشير هذه النتائج إلى أن استبعاد النساء الحوامل من تجارب لقاح كورونا كان خطأ، حيث قال أحد الخبراء إنه كان ينبغى إعطاء الحوامل خيار التسجيل فى تجارب اللقاح حتى نفهم بشكل أفضل مخاطر اللقاح وفوائده.

فيما يلى.. بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بعدوى COVID-19والحفاظ على سلامتك أثناء الوباء:

1- ضرورة غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدم معقم يدين يحتو على كحول بنسبة 60% على الأقل.

2- ارتداء قناعًا جيدًا للوجه خاصة فى الأماكن العامة وفى العمل.

3- تجنب الاتصال الوثيق مع أى شخص مريض بكورونا أو ظهرت عليه أعراض.

4- الحفاظ على التباعد لمسافة لا تقل عن 6 أقدام مع الأفراد خارج أسرتك.