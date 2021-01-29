هذه العلامات تؤكد أن النظام الغذائي الذي تتبعه غير صحيح

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 05:09 مساءً - منذ ساعتين

أوضح الخبراء أن جسم الإنسان ليس مصممًا لتناول الكثير من الأطعمة المعالجة، والمقلية على وجه التحديد، وهناك الكثير من العلامات التي تكشف عن إتباع نظام صحي خاطئ، ومن ضمنها:

وقت طويل لشفاء الجروح

قد يتعرض البعض لجروح متعددة وتظل فترة طويلة دون شفاء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النظام الغذائي المتبع، وعند الإصابة بالجروح، يتطلب الجسم الكثير من العناصر الغذائية للشفاء، ويؤدي اتباع نظام غذائي خاطئ إلى استغراق وقت أطول للشفاء.

وبحسب دراسة أجريت على مرضى العناية المركزة، بينت التأثير الضار لعدم كفاية الطاقة والبروتين والمغذيات الدقيقة على التئام الجروح، وبعبارة أخرى، يؤثر النظام الغذائي على القدرة على التئام الجروح.

ترقق الشعر وهشاشته

تحتاج بصيلات الشعر إلى عناصر غذائية كافية حتى تكون قوية، وأوضحت دراسة أن نقص الحديد الموجود في المأكولات البحرية والفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة واللحوم، والزنك الموجود في اللحوم والمحار والبذور ومنتجات الألبان والبيض و“فيتامينات ب“ وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى، يمكن أن تؤثر سلبًا على نمو الشعر الصحي.

التهاب اللثة وتسوس الأسنان

تدل اللثة الملتهبة وتسوس الأسنان على سوء التغذية، وقد تسبب المشروبات والأطعمة السكرية مشاكل في الأسنان، كما يرتبط تورم اللثة أو النزيف، بتناول القليل جدًا من ”فيتامين سي“ في النظام الغذائي، وتحتوي الفراولة والطماطم والخضروات ذات الأوراق الخضراء والبطاطا على كمية مناسبة من ”فيتامين سي“.

ظهور علامات الشيخوخة على البشرة

كشفت دراسة نشرت في مجلة ”Dermato Endocrinology“ أن التغذية السيئة تؤثر على مظهر البشرة، وتتمثل أفضل طريقة ضد آثار شيخوخة الجلد، باتباع أسلوب حياة منظم وتقليل السعرات الحرارية والعناية بالجسم وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن، بما في ذلك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الفيتامينات (أ، ج، د، هـ) وأحماض ”أوميغا 3“.