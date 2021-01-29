شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. أهم 5 فحوصات دورية للرجال لتفادى الإصابة بالسكر والسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقلل الكثير من الناس من أهمية إجراء فحوصات طبية بشكل منتظم بالرغم من أهميتها في الكشف المبكر عن أمراض مزمنة مثل السكر وضغط الدم وغيرها، وهناك خمسة فحوصات طبية لازمة للرجال على وجه التحديد، ينصح بإجرائها كل 3 شهور، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

فيما يلى.. 5 فحوصات طبية لازمة للرجال يفضل إجرائها بشكل منتظم 4 مرات سنويًا: 1- تحقق من الأمراض المنقولة جنسيا

يعد اختبار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) أحد أهم الاختبارات التى يجب أن يخضع لها الرجال، فهذا يُقلل من خطر الإصابة بالعدوى التى قد تنتقل عن طريق الاتصال الجنسى، خاصة أن الأمراض أصبحت شائعة جدًا هذه الأيام.

هذا اختبار منزلى بسيط يمكن للرجال القيام به بكل سهولة للتعرف على العديد من الأمراض المزمنة والتي تتسبب فيها زيادة الوزن مثل السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن للرجل قياس الخصر على فترات منتظمة فإذا كان يزداد رغم قيامك بنشاط بدنى عليك زيارة الطبيب لمعرفة سبب هذه الزيادة.

3- فحص الشعر

هو فحص آخر سهل وسريع عن طريق قياس خط الشعر فإذا كان ينحسر قد يكون بسبب الشيخوخة ولكن يجب أن يقلق الشباب حيال ذلك، حيث لوحظ أن الشباب الذين يعانون من تساقط الشعر المفرط يكون بسبب نمط الحياة المُجهد والتغذية غير السليمة، وقتها قد تكون بحاجة إلى علاج لتفادى الصلع مع ضرورة العناية بالشعر وتقويته.

4- فحص البول

لا يشترط الحصول على إذن من الطبيب لإجراء اختبار البول، فلابد من إجرائه بصفة منتظمة، وليس المقصود باختبار البول الذى يتم إجرائه فقط بمعمل التحاليل فمن المهم أن تختبر البول في المنزل من خلال التحقق من لونه وأى مشكلة أثناء التبول فقد تعانى من التهابات في المسالك البولية وهى مشكلة شائعة لدى الرجال خاصةً إذا لم يتبعوا ممارسات النظافة الشخصية الحميمة أو لا يشربون كمية كافية من الماء، حيث يساعد هذا الفحص فى اكتشاف سرطان البروستاتا.

5- فحص الأسنان

إذا كنت تلاحظ أى أعراض غير عادية مثل تورم الشفاه والتهاب الحلق والطفح الجلدى الفموى وتورم اللثة وغيرها يجب عليك ملاحظة كل ذلك بنفسك وإذا استدعى الأمر الذهاب إلى الطبيب لتفادى الإصابة بأمراض اللثة أو سرطان الفم المنتشر عند الرجال مقارنة بالنساء.