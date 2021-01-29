شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار لعاب جديد يكشف عن كورونا حال عدم المعاناة من أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة البريطانية، إن اختبار كورونا الجديد أثبت فعاليته في اكتشاف الفيروس لدى الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، ووفقا لتقرير "Mirror"، كشفت النتائج من تحليل واسع النطاق لاختبارات LamPORE على المرضى الذين لا يعانون من أعراض حساسية شاملة بنسبة 99.57٪ ، مما يعني أن الاختبار فعال للغاية لاختبار الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض في المجتمع.



اختبار لكورونا بدون أعراض

وتستخدم الاختبارات عينات المسحات بنفس طريقة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل التقليدي PCR - ولكن وجد أيضًا أنها فعالة في عينات اللعاب.

ووجد الباحثون أن الاختبارات التي أجريت على المرضى الذين يعانون من الأعراض كانت فعالة بنسبة 100 ٪، بينما كانت عينات المسحة واللعاب فعالة بنسبة تزيد عن 99 ٪ للمرضى الذين يعانون من أعراض، كما تمكنت الاختبارات أيضًا من التقاط فيروسات الشتاء الأخرى مثل الأنفلونزا.

وقالت البروفيسور دام سو هيل ، كبير المسؤولين العلميين بإنجلترا في NHS Test and Trace ، الذي قاد الدراسة: "يُظهر اختبار LamPORE حساسية عالية جدًا ، لذا يمكن استخدامه لمجموعة كاملة من حالات التشخيص وحالات الاستخدام الأخرى".

وأضاف: "أظهرت هذه الدراسة فعاليتها عند استخدام عينات لعاب من أشخاص ليس لديهم أعراض ولديها ميزة إضافية تتمثل في قدرتها على اكتشاف فيروسات الشتاء الأخرى، مثل الأنفلونزا ، مما يزيد من السيناريوهات التي يمكن نشرها فيها."

ويمكن استخدام الاختبارات في المختبرات وكذلك في المساحات الأصغر ، لذلك يأمل بنشر التكنولوجيا في المناطق التي يحتاج فيها عدد كبير من الأشخاص إلى الاختبار.

يأتي ذلك مع عدم ظهور أعراض كورونا على واحد من كل ثلاثة أشخاص ، لذا فإن توسيع نطاق اختبار عدم ظهور الأعراض أمر بالغ الأهمية لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.