ماذا أعلم طفلي في عمر السنتين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 يناير 2021 03:41 مساءً - أغلب ما يتعلمه طفلك في عمر السنتين يكون من خلال اللعب والأنشطة والتفاعل اليومي. في عمر السنتين يكون طفلك كالإسفنجة، يخزن كل معلومة يراها، ومع هذا فهنالك الكثير من المهارات والمهام اليومية التي لا يعلمها وعليك تعليمه إياها.

ما تعلمه الألعاب لطفلك لن يكون كافيا، فأغلب الألعاب تعلمه الأحرف، الأرقام، حل المشاكل، الأسباب والتأثير. ووفقا للجريدة الرسمية للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، فان الدراسات أظهرت بان التواصل مع الأهل والأقران يوفر فرص تطور المهارات النفسية والعاطفية، يطور اللغة وكذلك يحسن القدرة على التعلم. فما الذي عليك تعليمه لطفلك؟

ماذا أعلم طفلي؟

- كلمات جديدة ولغة الحوار: هذه الكلمات والجمل تشمل كلمات للتواصل مثل (أذهب، تعال، خذ، أريد وغيرها وكلمات تهذيبية مثل شكرا ومن فضلك بالإضافة الى كلمات عن أسماء الأغراض المنزلية كالأطعمة، الأثاث، أدوات الأكل وكلمات عن الجو مثل ممطر، مشمس، برد وغيرها وكذلك الاتجاهات مثل تحت، فوق وغيرها.

- قراءة القصص: طفلك لن يقرأ الكلمات في هذه المرحلة ولكنه سيتصفح القصة ويقلب الأوراق. علميه الطريقة الصحيحة بكيفية إمساك الكتاب وتقليب صفحاته من اليمين الى اليسار إن كان باللغة العربية أو من اليسار الى اليمين إن كان باللغة الإنجليزية.

القراءة

- الاستقلالية: امنحي طفلك فرصة الاعتماد على نفسه ببعض الأمور كأن تشجعيه على ارتداء ملابسه بنفسه، تناول الطعام بمفرده وتنظيف أسنانه.

- اللعب التمثيلي: استخدام المخيلة امر هام في هذه المرحلة لذا دعيه يلعب في المطبخ وكأنه يعد الطعام، إطعام اللعب وتنظيفها، شخصية الطبيب والدمى المريضة وغيرها الكثير من الألعاب التمثيلية.

- الرسم والتلوين: هنا يطور طفلك مهاراته الحركية للتحكم بإمساك القلم وتشكيل رسومات على الصفحة.

- الأحرف وأصواتها: اجلسي مع طفلك وساعديه على التعرف على الأحرف مع نطق صوتها.

الاستقلالية

- الأرقام والحساب: عدّي مع طفلك العابه أو عدد جواربه، اجعلي الأرقام تتكرر خلال حوارك اليومي معه.

- استخدام المرحاض: هذا هو العمر الأمثل لتدريب الطفل على استخدام المرحاض.

- الإحساس بالوقت: طفلك لن يتعلم الوقت إلا عندما يقترب من عمر الثلاث سنوات، ولكن بإمكانك تعليمه من الآن التعرف على الأرقام في الساعة الرقمية وكذلك الإحساس بالوقت عندما تمنحينه مدة ما كخمس أو عشرة دقائق.

- الحذر: في هذا العمر ليس للطفل أية محاذير ولا يعلم معنى الخطر لذا علميه بعض الأمور الأساسية كبقائه بقربك عند الخروج، عدم الركض سريعا في الشارع، الوقاية من أشعة الشمس وغيرها.

- احترام الآخرين والسلوك الحسن: استخدمي المفردات المهذبة عندما تتحدثين مع طفلك، كوني صبورة في تعاملك وتجنبي الغضب والصراخ، اعتذري منه عند الخطأ، اثني عليه وعلى غيره بحضوره فكل هذه الأمور سيتعلمها منك.

- الصحة والنظافة: سيتعلم طفلك من الآن العادات الجيدة والتي تشمل الغذاء الصحي والنظافة والترتيب عن طريق اتباعك لنظام يومي صحي ونظيف.

- إدراك معنى كلمة لا: كوني حريصة على أن يدرك طفلك معنى هذه الكلمة ولا تغيري رأيك عند إصراره. بهذا لن يحرجك لا في المنزل ولا في الأماكن العامة.

- التعاطف والمواساة: علمي طفلك التعرف على المشاعر كأن يسأل عن سبب بكاء طفل آخر وأن يذهب ليلعب مع طفل إن رآه بمفرده، إن أساء لطفل فليذهب ويعتذر.

التعاطف والمواساة

- النظام: من المهم جدا ن يكون للطفل روتين يومي فهذا سيعلمه النظام ويعرفه أيضا بان اليوم مقسم لعدة أوقات تشمل الاستيقاظ، الاستعداد لليوم، اللعب، تناول الطعام، الاستحمام، وقت النوم وغيرها.

- المساعدة: اسندي لطفلك بعض المهام ليساعدك مثل أن يجلب لك رسائل البريد، مساعدتك في المطبخ ومشاركتك في المهام اليومية ولا تنسى أن تشكريه كي يقدر أهمية المساعدة.