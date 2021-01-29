10 وفيات و871 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الجمعة، ارتفاع أعداد إصابات كورونا بتسجيل 871 إصابة جديدة، و10 وفيات، وشفاء 1064 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 389 إصابة و893 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.



وأوضح أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 117 ألفًا و650 شخصًا، بينهم 18 ألفًا و451 حالة نشطة، ووفاة 1842 شخصًا.



