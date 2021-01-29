إنفوجراف.. نصائح للوقاية من الأمراض المدارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي الأول للأمراض المدارية المهملة في عامه الثاني، الذي يوافق يوم 30 يناير/كانون الثاني، يجب التعرف على كيفية الوقاية من قائمة تضم 20 مرضاً معدياً.

وتؤثر الأمراض المدارية المهملة على حياة أكثر من 1.7 مليار نسمة يعيشون في أكثر المجتمعات فقراً وتهميشاً في أنحاء المعمورة.

والوقاية من هذه الأمراض تتخذ طريقين: الأول يتعلق بسياسات وقوانين الحكومة، والآخر يشمل طرق تعامل كل شخص مع مسببات هذه الأمراض وكيفية تجنبها.

الإنفوجراف التالي يوضح عدة نصائح للوقاية من الأمراض المدارية:



