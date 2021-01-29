شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الهند للعلوم الطبية: مرضى سيولة الدم يمكنهم الحصول على لقاح كوفاكسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس الهندى للعلوم الطبية أن مرضى سيولة الدم يمكنهم تلقى لقاح فيروس كورونا كوفاكسين بعد أن قام معهد أمصال الهند وشركة بهارات بيوتك بإجراء التغييرات اللازمة في ورقة حقائق لقاح كوفاكسين الهندى المضاد لفيروس كورونا للسماح لأولئك الذين يعانون من سيولة الدم بالحصول على لقاح كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ، أعلن المجلس أن المرضى الذين يعانون من سيولة الدم يمكنهم تلقي لقاح كورونا، و الأشخاص الذين يتناولون ادوية السيولة التى تساعد فى منع تكون الجلطات.

وأشار المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) إلى أن لقاحي كورونا "كوفاكسين، وكوفشيليد" المعتمدين للاستخدام الطارئ في الهند آمنان على الأشخاص الذين يعانون من سيولة الدم والذين يتناولون أدوية السيولة مثل الأسبرين، ويأتى هذا التوضيح من أعلى هيئة بحثية طبية في الهند بعد أيام من الارتباك حول أحد الموانع الرئيسية في ورقة حقائق لقاح كوفاكسين.

وتنص إرشادات اللقاح على على أن المرضى الذين يعانون من سيولة الدم أو أولئك الذين يعانون من اضطرابات النزيف أو الذين يعانون من ضعف المناعة يجب ألا يأخذوا اللقاح ولكن تم تعديل هذه النصائح والتأكيد على أن مرضى سيولة الدم يمكنهم الحصول على اللقاح بأمان.

وهناك نوعان من أدوية سيولة الدم هما مضادات الصفيحات مثل الأسبرين وكلوبيدوجريل هذه ليست مشكلة على الإطلاق، الفئة الأخرى هي مضادات التخثر مثل الهيبارين، ومضادات التخثر الفموية الأحدث، وعند هؤلاء المرضى يكون الميل إلى النزيف أعلى بكثير.

وقال الدكتور بالرام بهارجافا ، المدير العام لـ ICMR ، إن أولئك الذين يتناولون مضادات التخثر يمكنهم التوقف عن تناول هذه الأدوية لمدة يوم أو يومين قبل أخذ التطعيم.