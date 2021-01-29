منها زرقة الأظافر… علامات خارجية تشير إلى أمراض القلب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تشير البروفيسورة أولغا ياكوب، أخصائية أمراض القلب، إلى أن جسم الإنسان وحدة متكاملة، لذلك فإن مشكلات أي عضو في الجسم تظهر في أعضاء وأنظمة الجسم الأخرى. فمثلا عن وجود مشكلة في القلب، يصبح الجلد أكثر شحوبا، وقصور القلب يسبب التعرق المفرط، والتورم يظهر ليس فقط بسبب الكلى، بل وبسبب مشكلة في القلب أيضا، وهكذا.

1- زرقة الأظافر- علامة تشير إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم. وإذا شملت الزرقة الجلد المحيط بالأظافر، يجب فورا مراجعة أخصائي أمراض القلب. لذلك نلاحظ انتباه طبيب القلب إلى نهايات الأصابع وشحمة الأذن والشفتين وداخل الجفن السفلي. لأنه عند انخفاض مستوى الأكسجين فإن المتضرر الأول تكون الشعيرات الدموية الطرفية.

2- الأورام الجلدية الصفراء ( Xanthomas و Xanthelasmas)، هي أورام ناعمة غير مؤلمة تشير إلى فشل التمثيل الغذائي للدهون، وأحيانا إلى التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. هذه الأورام الصفراء تظهر عادة على الجفون وعلى المرفقين. وقد تظهر حتى عند الشباب.

3- قوس الشيخوخة (العمر)- قوس من رواسب بيضاء أو صفراء يظهر حول الحافة الخارجية للقرنية. يتكون هذا القوس عادة من الكوليسترول والدهون.

4 – تعجر أصابع اليدين أو القدمين (Nail clubbing) وتشوه الأظافر، وهذه تشير إلى عيوب خلقية أو مكتسبة في القلب ، المتضرر الأكبر منها هي الدورة الدموية الرئوية، أو أمراض الرئة المزمنة ، حيث لا تحصل الأنسجة على كمية الأكسجين اللازمة. وعادة تصاب هذه الأظافر بالفطريات.

وتشير البروفيسورة، إلى أن جميع هذه الأعراض، ليست سببا للتشخيص والعلاج الذاتي، بل هي فقط علامات تشير إلى ضرورة مراجعة الطبيب المختص، الذي يفحص ويشخص السبب ويصف العلاج اللازم، وذلك بحسب “فيستي.رو”.