شكرا لقرائتكم خبر عن طرق أكثر دقة لفحص الحمى والسخونية "لو شاكك فى كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمى هي واحدة من أكثر الأعراض الشائعة لفيروس كورونا، ويعد التحقق من الحمى أيضًا أحد أبسط الطرق وأكثرها شيوعًا لفحص المرضى في حشد من الناس في الوقت الحالي، حيث تُستخدم موازين الحرارة غير التلامسية للتحقق من الحمى عن طريق مسح جبين الشخص أو معصمه ومع ذلك ، كما أشارت دراسات جديدة ، قد لا تكون أفضل طريقة للتحقق من حمى الفيروس التاجي.

هل فحص درجة حرارة الجبهة طريقة جيدة للتحقق من الحمى؟

بحسب موقع "تايمز أوف إنديا" بينما تقلل مسدسات الأشعة تحت الحمراء ومقاييس الحرارة والماسحات الضوئية من الاتصال، انتقد الكثير من الخبراء الأداة الطبية بسبب معدلات عدم دقتها العالية والقدرة الواضحة على توقع نتائج خاطئة.

ثانيًا ، يمكن للماسحات الضوئية أيضًا أن تقدم نتائج خاطئة إذا تم وضعها على مسافة خاطئة، أو تم استخدامها في بيئات غير مناسبة.لذلك، فإن الاعتماد فقط على الماسح الحراري قد لا يؤدي المهمة.

طرق تسجيل درجة الحرارة بدقة

هناك مكانان محددان يجب على الأشخاص تسجيل درجة حرارتهم للتحقق مما إذا كانت الحمى علامة على الإصابة بعدوى فيروسية، وهما العينان والأصابع.

تسجيل درجة حرارة الجسم عن طريق مسح الجبهة يمكن أن يترك مجالًا للاختلافات - الجبهة ، جزء حساس يمكن أن يتعرض لعوامل مثل الإجهاد والإصابات - وكلها يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في درجة الحرارة.

يعتقد البعض أيضًا أن المسح المتكرر للجبهة يمكن أن يضر الجلد أيضًا.

يعد تسجيل درجة الحرارة على الجزء الداخلي من معصميك أيضًا خيارًا أكثر ملاءمة ، حيث تقل احتمالية تعرضه لأي توتر وله مساحة سطح منخفضة.

ما الذي يميز حمى كوفيد- 19 عن غيرها من الحمى

يقال إن الحمى المرتبطة بفيروس كورونا مستمرة ، كما هو الحال مع الالتهابات الفيروسية الأخرى.

بالنسبة للعديد من الأشخاص ، يمكن أن يتطور إلى درجة منخفضة (ويستمر لمدة تصل إلى أسبوع ، أو يكون مرتفعًا للغاية أيضًا.

قد تحدد الحمى التي تستمر لأكثر من أسبوع خلال فترة العدوى شدة ونوع العدوى التي تعاني منها.

بعد مناقشة جميع العوامل التي يمكن أن تعيق قراءات درجة الحرارة، من المهم أن تتذكر أن الحمى ليست العلامة الوحيدة التي تشير إلى الإصابة بكورونا حتى لو كانت واحدة من أكثر العوامل شيوعًا.

لا يزال بإمكانك الإصابة بكورونا، دون الإصابة بالحمى، أو أن تكون بدون أعراض ، أو لديك أعراض أخرى أقل شيوعًا لكورونا.