إنفوجراف.. خارطة طريق "الصحة العالمية" لمواجهة الأمراض المدارية المهملة‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصادف 30 يناير/كانون الثاني من كل عام اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة التي تُصيب واحداً من كل 5 أشخاص في العالم.

وتؤثر الأمراض المدارية المهملة على حياة أكثر من 1.7 مليار نسمة يعيشون في أكثر المجتمعات فقراً وتهميشاً في أنحاء المعمورة.



وتزامنا مع الاحتفاء بهذا اليوم ستطلق منظمة الصحة العالمية خارطة طريق جديدة وضعتها للقضاء على الأمراض المدارية المهملة، إضافة إلى عدة أشهر من النشاط الرامي إلى عقد أول قمة عالمية على الإطلاق لوضع حد للأمراض المدارية المهملة ستستضيفها كيجالي في يونيو/حزيران.

الإنفوجراف التالي يستعرض خارطة طريق "الصحة العالمية" لمواجهة الأمراض المدارية:



