العاصمة الفيتنامية تسجل أول إصابة بكورونا منذ 6 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الصحة في فيتنام، الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في هانوي.

وذلك بعد مرور 6 أشهر على عدم رصد أي حالات إصابة بالعدوى في العاصمة، فيما سجلت فيتنام, الخميس, أكبر زيادة في حالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم فرض حجر صحي على مبنى سكني في هانوي، وذلك على خلفية تأكيد مسؤولي وزارة الصحة إيجابية عينة أحد قاطني العقار.

ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس خلال التفشي الأخير في فيتنام إلى 100، بينها 84 حالة في إقليم هاي دونج، و 13 في مطار فان دون الدولي، وحالة واحدة في كل من أقاليم هانوي وهاي فونج وباك نينه.

ونقل التلفزيون الرسمي عن فو دوك دام، رئيس فرقة العمل الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في البلاد، قوله أمس الخميس إنه يتعين على فيتنام الاستعداد لسيناريو أسوأ من خلال تسجيل 30 ألف حالة إصابة يومية بالوباء.

وتأتي الزيادة الأخيرة في الإصابات بالفيروس في وقت صعب بالنسبة للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ، إذ تعقد البلاد حاليًا مؤتمرها الوطني الثالث عشر، وهو حدث يقوم فيه الحزب الشيوعي باختيار قادة جدد ووضع السياسة العامة للسنوات الخمس المقبلة.

كما يأتي تفشي المرض أيضًا قبل أسابيع قليلة من حلول رأس السنة القمرية الجديدة، إذ يسافر العديد من مواطني فيتنام في أنحاء البلاد لزيارة عائلاتهم.

وقد سجلت فيتنام حتى الآن 1651 حالة إصابة بالفيروس، و 35 حالة وفاة.