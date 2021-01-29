إنفوجراف.. فعاليات عالمية للاحتفاء بيوم الأمراض المدارية المهملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفي العالم في 30 يناير/كانون الثاني باليوم العالمى للأمراض المدارية المهملة، والذي أطلقته منظمة الصحة العالمية في 2020.

ويستهدف اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة تعزيز جهود الجهات الصحية العالمية وإشراك عامة الناس في الجهود الملحة الرامية إلى القضاء على الأمراض المدارية المهملة التي تُصيب واحداً من كل 5 أشخاص في العالم.

ولتجسيد روح العمل الجماعي العالمي، سيتم إنارة أكثر من 50 معلماً في 28 مدينة و16 دولة في اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، ستضئ الإمارات 14 معلماً منها.

الإنفوجراف التالي يوضح المزيد عن الفعاليات العالمية للاحتفاء بيوم الأمراض المدارية المهملة:



