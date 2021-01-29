إصابات كورونا الجديدة بالهند تلامس 19 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الهندية، الجمعة، تسجيل 18 ألفاً و855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 163 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في الهند إلى 154 ألفاً و10 أشخاص، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و394 ألفاً و352 شخصاً بعدما تماثل 20 ألفاً و746 حالة للشفاء.



ولدى الهند التي يقطنها نحو 1.35 مليار نسمة ثاني أعلى عدد إصابات بالمرض في العالم بعد الولايات المتحدة، لكن معدل العدوى قل كثيرا منذ ذروة بلغها في منتصف سبتمبر/أيلول.