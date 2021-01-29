طيران الإمارات تعلق الرحلات مع المملكة المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت طيران الإمارات تعليق خدمات الركاب بين دبي وجميع نقاطها في المملكة المتحدة من ظهر اليوم الجمعة.

وتضم نقاط طيران الإمارات في المملكة المتحدة كلا من برمنجهام، جلاسكو، لندن، ومانشستر، ويبدأ التعليق اعتباراً من اليوم الجمعة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش حتى إشعار آخر.

وقبل أسبوع أعلنت شركة "طيران الإمارات" توسيع عملياتها في الأمريكتين.

وذكرت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها سوف تستأنف خدماتها من دون توقف إلى كل من سياتل اعتبارا من 1 فبراير/شباط المقبل ودالاس وسان فرانسيسكو اعتبارا من 2 مارس/آذار القادم، ما سيوفر لعملائها سفرا سلسا عبر دبي من وإلى الوجهات الشهيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

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ومع إضافة هذه الوجهات الثلاث تصل شبكة طيران الإمارات في أمريكا الشمالية إلى 10 وجهات، ذلك أن الشركة سبق أن استأنفت خدماتها إلى كل من بوسطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك جيه إف كيه وتورنتو وواشنطن العاصمة.

وستعمل خدمة سان فرانسيسكو بمعدل 4 رحلات أسبوعيا بطائرات البوينج 777-300ER، بينما ستعمل خدمتا سياتل بمعدل 4 رحلات أسبوعيا ودالاس بـ3 رحلات، بطائرات البوينج 777-200LR بتقسيم الدرجتين: 38 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و264 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

كما ستوفر طيران الإمارات لعملائها مزيدا من الخيارات بزيادة عدد رحلاتها إلى كل من نيويورك ولوس أنجلوس وساو باولو.