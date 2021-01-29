تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 29 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، في البنوك، وشركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

ووفق مسح لـ"الخليج 365" على أسعار اليورو في 23 بنكا، استقر متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك، عند نحو 18.99 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري، تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في مصر في ظل توافر العملات الأجنبية.

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وسجل متوسط سعر صرف العملة الأوروبية، على موقع البنك المركزي، نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وشهدت التعاملات المصرفية، أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.06 جنيه للشراء، في 3 بنوك، هي الكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، و الأهلي الكويتي، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.26 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، استقر سعر اليورو، عند نحو 18.88 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند مستوى نحو 21.47 جنيه للشراء، و21.61 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط الدرهم الإماراتي عند مستوى، 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط الدينار الكويتي، نحو 51.72 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

مؤشرات إيجابية

وتمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وقفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

ووفقا لبيانات رسمية، تقلص العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1 % قبل عام.