شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة والنوم الجيد يزيدان فعالية لقاح كورونا.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن هناك شيئين يجب عليك القيام بهما قبل الحصول على جرعة التطعيم لزيادة فعالية لقاح كورونا، وهذان الشيئان هما النوم جيدًا وممارسة الرياضة، فلا يمكن للقاح وحده أن يحميك من الفيروس إذا لم يكن جهازك المناعي قوياً، لذا من أجل تحسين استجابة الجسم للقاح، من المهم أن يكون لديك نظام داخلي قوي، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ووفقًا لنتائج الدراسة الحديثة، التي نُشرت في Journal Perspectives on Psychological Science ، فإن النوم وممارسة الرياضة هما نشاطان محددان يمكن أن يزيدا الاستجابة المناعية، حتى بين أولئك الذين يعانون من حالات قد تضر بالمناعة على المدى الطويل.

النوم وممارسة الرياضة

نظرًا لأنه من المتوقع أن تتزايد حملة لقاح فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة، فمن الأهمية بمكان أن يعطي الناس الأولوية لنومهم للحفاظ على الصحة المثلى.

أوصى الباحثون بأن أولئك الذين يخططون للحصول على اللقاح يجب أن يحصلوا على قسط كافٍ من النوم ليلاً وممارسة تمارين رياضية قبل 24 ساعة على الأقل من ذلك.

هذه ليست الدراسة الوحيدة التي ربطت النوم ومستوى النشاط البدني باستجابة التطعيم.

وجدت دراسة أخرى نشرت في المجلة الدولية للطب السلوكي أن لقاحات الإنفلونزا فعالة في الأشخاص الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم قبل ليلتين من تلقي اللقاح تم العثور على علاقة مماثلة في حالة لقاحات التهاب الكبد A والتهاب الكبد B.

كيف يزيد النوم وممارسة الرياضة من كفاءة جهازك المناعي؟

وأشار الباحثون إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى تذبذب في العمليات المناعية اللازمة لإنتاج الأجسام المضادة. للحفاظ على عدد الأجسام المضادة، من الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم.

من ناحية أخرى ، يمكن أن يساعد النشاط قبل حقنة كورونا في دعم مناعتك بعد اللقاح.

جدول نومك ومارس الرياضة قبل يوم التطعيم

من الجيد وضع نظام لوقت النوم والصباح، قم بتقييد التعرض للضوء الأزرق قبل 30 دقيقة على الأقل من النوم عن طريق إيقاف تشغيل التلفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى والحد من تناول الكحول والكافيين والوجبات الكبيرة قبل النوم.

بالإضافة إلى ذلك ، انخرط في أي نوع من النشاط البدني لمدة 30 دقيقة كل يوم قبل وبعد أخذ الحقنة حافظ على هذا الروتين حتى تحصل على الجرعة الثانية ، والتي عادةً ما تُعطى بعد بضعة أسابيع فقط.